El PSOE de Málaga reivindica el legado de Pablo Iglesias en el centenario de su fallecimiento

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general de UGT Málaga, Antonio González, junto a miembros del partido rinden homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de la UGT - PSOE

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y UGT de Málaga han conmemorado este martes el cien aniversario del fallecimiento de su fundador, Pablo Iglesias Posse, en un acto celebrado en los jardines de Picasso junto al busto erigido en su honor.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que "el legado de Pablo Iglesias está hoy más vivo que nunca" y que su defensa de los derechos de la clase trabajadora "sigue guiando la acción política y sindical".

También ha subrayado que esta conmemoración compartida con la UGT es "un día muy especial para ambas organizaciones", unidas desde su origen por la misma vocación de justicia social.

Aguilar ha recordado que los avances laborales y sociales conseguidos en democracia "siempre han contado con la firma del PSOE y de UGT", y ha reivindicado que "las grandes mejoras de derechos en España han venido de la mano de gobiernos socialistas", también en la actualidad con el Gobierno de Pedro Sánchez, "que continúa ampliando libertades, fortaleciendo el estado del bienestar y mejorando las condiciones de vida de la ciudadanía".

Asimismo, ha insistido en que tanto el sindicato como el partido mantienen viva la lucha por la igualdad, la dignidad en el empleo y la cohesión social: "Vamos a seguir trabajando para que cada día mejore la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, de la mano de un gobierno de progreso".

Por su parte, el secretario general de UGT Málaga, Antonio González, ha destacado "la visión pionera de Pablo Iglesias en la organización del movimiento obrero y su influencia en cada conquista laboral, desde la jornada de trabajo y la conciliación hasta la educación y las condiciones salariales". Ha recordado que su ideario "ha perdurado en el tiempo" gracias a la acción sindical y al compromiso de los delegados y delegadas de UGT.

Por último, González ha explicado que este centenario es también un homenaje colectivo a quienes han mantenido viva la llama de la reivindicación y el progreso: "Hoy, 9 de diciembre, por nuestro fundador y por nuestro legado, por los trabajadores y las trabajadoras, decimos: Adelante", ha concluido.