PSOE de Málaga respalda la huelga del 11N "en defensa de salarios dignos, vivienda asequible y los servicios públicos"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el cabeza de lista del PSOE al Senado por Málaga, Javier García León - PSOE

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado este viernes el respaldo de los socialistas malagueños a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre "en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del Estado del Bienestar".

"Vamos a estar con los sindicatos, con los trabajadores y trabajadoras de Málaga, vamos a estar en la calle. Vamos a estar con la gente defendiendo que haya salarios dignos, una vivienda asequible y unos servicios públicos de calidad", ha afirmado.

Aguilar ha señalado que el objetivo de esta movilización es reivindicar "que trabajar permita vivir dignamente, que un sueldo alcance para llegar a fin de mes, que acceder a una vivienda no sea un privilegio y que nadie tenga que renunciar a una sanidad y una educación públicas y de calidad".

Ha asegurado que la huelga representa "una defensa cerrada del Estado del Bienestar" y de los derechos conquistados durante las últimas décadas, como la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. "Son derechos que no podemos dar por garantizados", ha advertido.

De igual modo, el secretario general de los socialistas malagueños ha criticado que "PP y Vox hayan pedido la desconvocatoria de la huelga". "No es casualidad. Ellos entienden el Estado del Bienestar como una carga, no como un conjunto de derechos que nos permiten vivir en igualdad de condiciones", ha lamentado.

Asimismo, ha acusado a ambas formaciones de "utilizar el deterioro de los servicios públicos para abrir nuevas oportunidades de negocio a las empresas privadas". "Lo estamos viendo en Andalucía con la sanidad y la educación, y ahora quieren hacer lo mismo con las pensiones", ha apostillado.

En este punto, Aguilar ha vinculado la movilización del 11 de noviembre con las elecciones generales del día 29. "En el fondo hay una misma cuestión: qué futuro queremos para nuestros salarios, para el acceso de los jóvenes a la vivienda y para nuestros servicios públicos", ha explicado.

"El 29 de noviembre nos jugamos seguir avanzando en derechos o el retroceso de décadas que nos anuncian el Partido Popular y Vox", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Senado por Málaga, Javier García León, ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones y ha destacado que "las prestaciones han experimentado una subida acumulada superior al 46% desde 2018".

García León ha recordado "el papel fundamental" que desempeñan las pensiones en miles de hogares, especialmente en momentos de dificultades económicas. "Ningún ingreso en nuestro país se estira tanto como las pensiones. Sabemos lo que nuestros mayores tienen que ayudar a veces a sus hijos y nietos", ha afirmado.

Así, el candidato socialista ha advertido de que las propuestas de PP y Vox para implantar un sistema mixto "responden a intereses económicos y pueden poner en riesgo la protección de los pensionistas".

Frente a ello, ha reivindicado que "el Gobierno socialista haya conseguido incrementar las pensiones y fortalecer al mismo tiempo la hucha de la Seguridad Social gracias a la creación de empleo y la subida de los salarios". "Eso se llama gestión y justicia. No hay mejor gestión que aquella que consigue que los trabajadores ganen más, que las pensiones suban y que la hucha de las pensiones esté cada día más fuerte", ha asegurado.

Por último, García León ha afirmado que el 29 de noviembre está en juego "un modelo de país con un Gobierno que cuide de nuestros servicios públicos y nuestras prestaciones, mantenga una economía fuerte y no deje a nadie atrás", ha concluido.