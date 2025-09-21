El PSOE pedirá en pleno auditar Smassa ante "una presunta trama de corrupción" en la empresa pública

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al pleno ordinario de septiembre una moción para exigir al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se audite Smassa "ante una presunta trama de corrupción en la empresa pública".

En una nota, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha señalado que pedirán "que explique en qué bolsillo están los 1,2 millones de euros que, como mínimo, supuestamente habrían sido desviados" de las obras del aparcamiento Pío Baroja, en Echevarría del Palo, unos trabajos que "han estado bajo la sombra de la sospecha desde sus inicios" y que "han rematado con el cese del gerente de la sociedad municipal de aparcamientos" tras las "reiteradas denuncias" de los socialistas "en los últimos dos años".

Pérez, que ha presentado con el concejal socialista y consejero de SMASSA, Jorge Quero, esta moción, ha destacado que un informe de auditoría externa debatido en el Consejo de Administración de Smassa la pasada semana "revela que, al menos, 525.000 euros fueron facturados por actuaciones no realizadas", una cantidad que el Ayuntamiento ya ha reclamado a la empresa adjudicataria. "Pero lo más grave", ha señalado Pérez, es que "el propio informe reconoce que la cifra podría ser mayor".

"Tras nuestro análisis, estimamos que el sobrecoste injustificado puede alcanzar hasta 1,2 millones de euros". Queremos saber quién se ha llevado ese dinero y por qué. Estamos ante un caso inadmisible de utilización indebida de fondos públicos", ha dicho.

El dirigente socialista ha adelantado que toda la documentación será trasladada a la Fiscalía, recordando que "ya existe una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga". "Lo hemos dicho siempre. En la construcción de este aparcamiento ha habido un fraude y alguien ha jugado con el dinero de los malagueños. El pleno del Ayuntamiento debe pronunciarse y reprobar esta actitud que, presuntamente, se llevó a cabo por el anterior gerente de Smassa, que es Manuel Díaz Guirado. Ni un euro público puede perderse en este escándalo", ha enfatizado.

Por su parte, el concejal socialista y consejero en Smassa, Jorge Quero, ha insistido en que los informes independientes "confirman las denuncias que el PSOE viene realizando desde hace años". "Se han detectado sobrecostes que ascienden a 1,2 millones de euros por el momento que conozcamos, de los que el Ayuntamiento solo reclama 525.000 euros. Quedan más de 800.000 euros sin justificar, una cantidad muy considerable que no podemos dejar pasar, porque es el dinero de la ciudadanía malagueña", ha señalado.

Quero ha reclamado que la documentación se remita a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que investigue la gestión completa de la obra y se realice una auditoría "extensa" que "permita conocer el destino de cada euro invertido". Además, ha exigido la "reparación" de la imagen y "honorabilidad" de la técnico municipal que denunció las irregularidades y que "fue desacreditada por el alcalde al contratar informes externos pagados con dinero público". Es el caso de la exjefa de la Oficina Técnica, "que tiene una hoja de trabajo impecable durante décadas en la sociedad de aparcamientos" y que "denunció recibir presiones para superar líneas rojas que le hubieran llevado a la cárcel".

Por eso, el responsable socialista del área de Movilidad reclama "luz y taquígrafos". "No solo se trata de esclarecer la obra del aparcamiento de Pío Baroja, sino de analizar toda la gestión realizada por el anterior gerente y concejal de Movilidad. Exigimos responsabilidades administrativas y políticas por un sobrecoste injustificable que no se corresponde ni con los modificados ni con el proyecto ni con la certificación final", ha concluido Quero.