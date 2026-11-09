El PSOE pide al Ayuntamiento el aumento "urgente de ayudas y plazas para economatos" ante la crisis de la vivienda

La edil socialista Rosa del Mar Rodríguez en una reunión, junto a la viceportavoz socialista Carmen Martín y representantes de la Red Por una Málaga Mejor - PSOE

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento "un aumento urgente de las ayudas y plazas para economatos ante la crisis de la vivienda en Málaga".

Así lo ha defendido la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez tras mantener una reunión, junto a la viceportavoz socialista Carmen Martín, con representantes de la Red Por una Málaga Mejor, que aglutina a economatos sociales de la ciudad, para evaluar el impacto de la crisis social y habitacional que afecta a la capital.

Tras el encuentro, Rodríguez y el portavoz de la red asistencial, Francisco López, han reclamado "una respuesta urgente" por parte del Ayuntamiento de Málaga y del resto de administraciones "ante el colapso del presupuesto familiar provocado por el encarecimiento de los alquileres".

Rodríguez ha advertido de que Málaga atraviesa una "tormenta perfecta" en la que "el salario medio de los malagueños se sitúa en torno a los 1.400 euros mensuales, mientras que el alquiler medio de la ciudad alcanza ya los 1.300 euros". "Esta desproporción evidencia el severo drama social que desplaza a las familias trabajadoras hacia la vulnerabilidad", ha apostillado.

También ha criticado que "se están detectando numerosos casos de familias que no responden al perfil tradicional de exclusión, pero que tras pagar la hipoteca o el alquiler y algún suministro básico, sencillamente no tienen dinero para comer".

Por ello, ha exigido al Consistorio "poner los pies en la tierra, aumentar la cuantía económica asignada por familia y ampliar las plazas de atención", al tiempo que ha criticado "la inacción de la Junta de Andalucía con las tarjetas monedero y la tardanza del área municipal de Derechos Sociales en resolver las subvenciones".

Por su parte, el portavoz de la Red Por una Málaga Mejor, Francisco López, ha señalado que "el encarecimiento de la vivienda en una zona tensionada por el turismo", caso de Málaga capital, "ha provocado un agravamiento insostenible que alcanza a cerca del 80% de la ciudadanía no funcionaria, desplazando a la clase media trabajadora".

López ha informado de que la red atiende actualmente a 3.600 familias a través de su infraestructura de economatos y casas de acogida, sostenida por "cerca de 300 voluntarios a coste cero para las arcas municipales".

Asimismo, ha destacado la gestión del programa FEGA, mediante el cual han repartido 1,2 millones de kilos de alimentos frescos en el último año, y ha recordado que "la red llegó durante la pandemia para quedarse", apelando al respaldo de todos los grupos políticos "para no dejar solas a las entidades sociales".

Desde la Red Por una Málaga Mejor señala que la solución es "fijar como prioridad de actuación el incremento de la asignación económica por unidad familiar para la compra de alimentos", además de la ampliación de las plazas operativas en los economatos de la ciudad y "la agilización inmediata de las subvenciones municipales dependientes de Derechos Sociales".

Del mismo modo, han reclamado "garantizar la complementariedad de las tarjetas monedero autonómicas para evitar el desmantelamiento de los economatos comunitarios", así como "un respaldo institucional y financiero decidido a la red asistencial y de voluntariado que sostiene servicios clave en la capital".

La Red Por una Málaga Mejor es "una alianza social nacida en la pandemia de COVID-19", ha explicado Francisco López, organización colectiva que coordina el reparto de alimentos y la atención primaria a familias vulnerables de la ciudad. Está formada por varios colectivos y entidades sociales como Amfremar, NAIM, las asociaciones vecinales de Lagunillas centro, Torrijos y Nuevo San Andrés; las oenegés OSAH, Animación Malacitana, Asaec, Includd y Hermandad Blanca, además de entidades asociativas como Unión de Ciudad Jardín, Nada es Imposible y La Casa de la Buena Vida.