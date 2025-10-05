El PSOE pide el cierre de la planta asfáltica de Churriana "por poner en riesgo la salud" de vecinos

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido, junto a un amplio número de vecinos, "el cierre inmediato de la planta asfáltica ubicada en la Sierra de Churriana".

El concejal socialista Salvador Trujillo ha criticado que "esta planta debería estar cerrada, porque cada día un millar de vecinos están respirando hidrocarburos y gases tóxicos que resultan perjudiciales para la salud. Cuando hablamos de salud, no podemos permanecer impasibles. Tanto los responsables del distrito como el alcalde tienen que actuar ya para que se cese su actividad".

Trujillo ha advertido en un comunicado de que "las familias no pueden seguir respirando este tipo de sustancias contaminantes ni un minuto más o será el equipo de gobierno quien tenga que asumir responsabilidades por estar exponiendo gravemente la salud de estas personas".

El edil socialista ha visitado el entorno junto a los residentes de la sierra, quienes aseguran que "ya son varios vecinos los que presentan problemas respiratorios", porque "el viento también desplaza los gases hacia otros puntos del distrito".

"No podemos permitir que estas familias sigan en riesgo, por eso exigimos el cierre inmediato de esta planta y que, si se considera oportuno, continúe con su actividad en otro lugar donde no haya viviendas a un radio de dos kilómetros como ahora", ha apostillado.

Además, el concejal socialista ha pedido al Ayuntamiento que "muestre la licencia con la que cuenta esta planta para estar en funcionamiento, tras haberla solicitado los vecinos en numerosas ocasiones sin respuesta alguna".