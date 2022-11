El PSOE pide a Diputación de Málaga una alternativa al corte de la vía entre Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar

Los socialistas han recordado que se verán afectadas las personas que tengan que ser trasladas al hospital de Ronda por una urgencia

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE, Gema Ruiz, ha pedido al equipo de gobierno en la Diputación de Málaga que ofrezcan una alternativa al corte de la carretera entre Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar.

Según ha explicado, el pasado viernes 4 de noviembre el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera informó a través de su perfil de Facebook del corte en esta carretera que se producirá desde el lunes 7 de noviembre por el arreglo de la misma y que acomete la Diputación.

Ante esto, Ruiz ha señalado a través de un comunicado que se trata de un arreglo que afecta a sólo tres kilómetros de esta vía y si bien "he sido la primera en reivindicar este arreglo tanto como diputada provincial como portavoz socialista en Cortes", lo que "no puede ser es que por arreglar sólo tres kilómetros, de un arreglo que no es integral, se quede el pueblo prácticamente incomunicado".

La socialista, que es también edil en el consistorio de Cortes de la Frontera, ha mostrado su "preocupación por aquellas personas que tengan que ser trasladas al hospital de Ronda por una urgencia", puesto que "pueden tardar en hacer el trayecto una hora".

Por ello ha insistido que "para un arreglo de tres kilómetros de carretera no podemos tener el pueblo incomunicado, esto no puede pasar", ha criticado.

Así, Ruiz ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y al diputado de Fomento, Francisco Javier Quero, para que busquen una alternativa a la carretera cortada y ha solicitado al alcalde de Cortes y al conjunto de los concejales de la corporación que se sumen a esta reivindicación.

"Estamos a favor de este arreglo, pero no de este corte completo de la carretera. Creemos que hay alternativas posibles", ha concluido.