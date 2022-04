El PSOE pide eliminar las vallas y "hacer la Semana Santa de Málaga más permeable"

MÁLAGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, se ha referido al recorrido oficial de Semana Santa en el centro de la ciudad y ha advertido de que "no podemos dar pábulo a un modelo de celebración de nuestra Semana Santa que genere una sensación excluyente, que separa a la ciudadanía y que no permite la visualización de uno de nuestros grandes eventos para la mayoría de ciudadanos y visitantes".

De hecho, ha dicho, "han sido muchos los malagueños y malagueñas que han mostrado su contrariedad a las medidas adoptadas por el equipo de gobierno". Por ello, ha insistido en que "escuchar a la ciudadanía es positivo".

"Y la ciudadanía nos invita a que se dé marcha atrás a medidas tan negativas para el disfrute, como las vallas que apartan a las personas del recorrido oficial en la zona centro y que no la hacen permeable. Ya criticamos las vallas en el año 2019, la última vez que celebramos esta fiesta", ha apuntado Pérez.

Al respecto, ha añadido que "desde entonces, el modelo de Semana Santa en el centro sólo ha cambiado la altura de la valla, pero seguimos dividiendo a los malagueños. Ahora precisamente hay más cortes, en más calles y quien acuda al centro de la ciudad a ver procesiones no las va a poder disfrutar en muchos enclaves únicos, como siempre se ha podido hacer".

Pérez ha incidido en que "son muchas las voces de malagueños y malagueñas que piden un cambio. Toda crítica debe ser escuchada y tenida en cuenta. No se puede percibir que el Málaga no es el de sus gentes, que nuestras fiestas y tradiciones no son de todos. Ese modelo excluyente no es propio de nuestra ciudad y no lo podemos tolerar. No dudo que hubiera buenas intenciones cuando se trató este plan, pero no lo podemos compartir y hay que rectificar", ha agregado Pérez.

Así, el portavoz municipal socialista considera que hay que "repensar este modelo de Semana Santa. Hay que hacerlo en unión de los estamentos oficiales, tanto Consistorio como Agrupación de Cofradías, ya que a todas luces se está demostrando ser un error. No se puede convertir una fiesta popular en un circuito que divida a la ciudadanía entre quienes tienen sillas y quienes no la tienen".

También ha mostrado su malestar por el mantenimiento de la pérgola en el entorno del convento de Santo Domingo, "pese a ser una cuestión que se aseguraba desde el equipo de gobierno que estaría solucionado". "Nuevamente PP y Ciudadanos han mentido", ha criticado.

Tras hablar con diferentes estamentos y personas relevantes en el ámbito de la seguridad, Pérez ha indicado que "es el momento de retroceder en está situación, que lo único que trae es mala imagen de la ciudad y problemas estructurales en los planes de seguridad. Las vallas deben desaparecer para dar permeabilidad al recorrido y posibilitar a la gente que pueda disfrutar de estos días tan especiales en familia, entre amigos, descubriendo los enclaves que por culpa de la pandemia llevamos tantos años sin poder disfrutar", ha concluido.