PSOE-A pide a la Junta reconocer a García Caparrós como "víctima de violencia institucional" y "compensar" a su familia

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a promover una iniciativa en el Parlamento andaluz para instar a la Junta de Andalucía a reconocer a Manuel José García Caparrós, muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, como "víctima de violencia institucional", así como sugiere que el Gobierno andaluz aborde "la posibilidad de establecer una compensación económica extraordinaria de carácter institucional" para la familia de dicho joven.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, en una rueda de prensa en el Parlamento después de que haya trascendido que el Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

El representante del PSOE-A ha querido dejar claro que mantiene su "compromiso" con el "reconocimiento" que, en su opinión, debe tener Manuel José García Caparrós, y en esa línea ha subrayado que fue con un gobierno socialista cuando la Junta le concedió el título de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo en el año 2013, así como ha defendido que ha sido "el Gobierno socialista de España el que ha puesto luz a la verdad de lo que sucedió aquel 4 de diciembre y que le costó la vida a García Caparrós con la desclasificación de los documentos" relativos a dicho suceso.

Rafael Recio ha indicado que el Grupo Socialista va a impulsar "todas las iniciativas que tengamos que desarrollar" en el Parlamento "para abordar que García Caparrós siga teniendo incluso más reconocimiento integral del que hasta ahora ha tenido en nuestra tierra".

Ha precisado que el Grupo Socialista ha decidido "empezar esa serie de iniciativas instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en el ámbito de la Ley de Memoria Histórica y Democrática" de Andalucía del año 2017, "reconozca" a García Caparrós que fue "víctima de violencia institucional", así como que "se aborde un ejercicio de reparación integral dirigido a su familia, incluyendo, evidentemente, la posibilidad de establecer una compensación económica extraordinaria de carácter institucional".

No obstante, el representante del PSOE-A ha puntualizado que en su partido siguen "pensando que García Caparrós es una víctima de Estado, y que el impedimento" para que no haya sido así reconocido por el Gobierno de España radica en "la ley del Gobierno de Rajoy de 2011", por lo que los socialistas andaluces estudiarán y "prospeccionarán otras vías" para que se logre dicho reconocimiento, según ha indicado.