El PSOE pide puntos de recarga rápida municipales para vehículos eléctricos en las paradas de taxi de Málaga

El concejal socialista Jorge Quero - PSOE

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga, junto a la Asociación Impacta para la Movilidad Sostenible, la instalación de puntos de recarga rápida (mínimo 50 kW) municipales para vehículos eléctricos e híbridos enchufables a precio competitivo en todas las paradas de taxi de la ciudad.

Según ha indicado el grupo en una nota de prensa, el concejal socialista Jorge Quero ha indicado que los trayectos "sin estas infraestructuras de recarga, Málaga se sitúa a la cola de las grandes ciudades españolas en materia de movilidad sostenible". "Instalar un cargador donde el vehículo ya está esperando no es un gasto, es una inversión en calidad de servicio y en modernización de un sector que quiere dar el paso hacia los vehículos limpios, pero necesita que el Ayuntamiento le allane el camino".

Desde la Asociación Impacta para la Movilidad Sostenible, Pedro Ruiz ha insistido en que "la transición del taxi a la movilidad eléctrica es un objetivo compartido por el sector y por la ciudadanía, pero exige que el Ayuntamiento cumpla con su parte y dote a las paradas de la infraestructura mínima necesaria".