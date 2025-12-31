El PSOE pide retirar la Medalla de Oro de la Costa del Sol a Moreno "por la crisis del cribado de cáncer de mama"

El portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios, Víctor Navas, en el centro de la imagen, en foto de archivo. - PSOE

MÁLAGA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha solicitado, en la asamblea celebrada este miércoles, la revocación de la Medalla de Oro de la Costa del Sol concedida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, "a raíz de la grave crisis sanitaria provocada por el colapso del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, con especial incidencia en la provincia de Málaga".

El presidente de la institución mancomunada, Manuel Cardeña, anunció el pasado mes de agosto la concesión de esta distinción honorífica "por la supuesta contribución del presidente andaluz al desarrollo y la promoción de la Costa del Sol". Sin embargo, en las últimas semanas "se ha evidenciado una situación de extrema gravedad en la sanidad pública andaluza, con miles de mujeres afectadas por retrasos e interrupciones en pruebas diagnósticas esenciales para la detección precoz del cáncer de mama", señala la formación socialista en un comunicado.

Según estimaciones de los propios servicios sanitarios, añade la nota de prensa, más de 2.000 mujeres se han visto directamente perjudicadas. La gestión de esta crisis, "que recae directamente en la Junta de Andalucía y en su presidente", ha sido "duramente cuestionada" por profesionales sanitarios, colectivos de pacientes y organizaciones ciudadanas.

En este contexto, desde el Grupo Socialista consideran "inaceptable" que una institución pública como la Mancomunidad mantenga un reconocimiento honorífico a quien "es responsable del deterioro y la desorganización del sistema público de salud en Andalucía".

En palabras de Víctor Navas, portavoz del PSOE en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, "no se puede premiar a quien es directamente responsable de una gestión sanitaria que ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres andaluzas. La Medalla de la Costa del Sol no puede convertirse en un acto de propaganda política mientras la sanidad pública se deteriora".

Navas ha añadido que "mantener esta distinción en las actuales circunstancias supone una falta de respeto hacia las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados, hacia los profesionales sanitarios que denuncian el colapso del sistema y hacia la ciudadanía de la Costa del Sol, que merece instituciones coherentes y responsables".

Desde el Grupo Socialista recuerdan que la Medalla de la Costa del Sol debe reservarse a personas o entidades cuya trayectoria contribuya al bienestar, la prosperidad y la imagen positiva de la comarca. "Los valores que representa esta distinción son incompatibles con la situación actual de la sanidad pública andaluza y con un escándalo que ha evidenciado una gestión negligente de los servicios públicos esenciales", ha subrayado el portavoz socialista.

Al respecto, la propuesta del Grupo Socialista que ha elevado al Pleno de la Mancomunidad incluye instar a la Presidencia y al Pleno de este organismo revocar el acuerdo dicha concesión de la Medalla, suspender cualquier acto protocolario o entrega pública de dicha distinción hasta la resolución definitiva de la propuesta y emitir un comunicado institucional, consensuado con todos los grupos políticos, "en el que se exprese el compromiso con la defensa de la sanidad pública, la igualdad en el acceso a la salud de las mujeres y la exigencia de responsabilidades en la gestión de los servicios públicos".