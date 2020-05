PSOE presenta al equipo de gobierno el plan 'Málaga Suma' para que la ciudad "afronte la crisis" del COVID-19

MÁLAGA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez le presentará al alcalde, Francisco de la Torre, en el encuentro que mantendrán en la tarde de este viernes el plan 'Málaga Suma' "destinado a la recuperación económica y social de la ciudad de Málaga".

"Se trata de un documento ambicioso que explora las materias que debemos ir abarcando para salir de esta crisis en su doble vertiente, la sanitaria y la socioeconómica", ha explicado.

Así, el portavoz asistirá en la tarde de este viernes a una reunión, convocada tras la petición del PSOE, con el alcalde donde le expondrá la visión de su grupo, así como diversas iniciativas sociales, económicas y sanitarias, "donde nuestro objetivo no es otro que nadie se quede atrás, convirtiendo el Ayuntamiento en una herramienta útil y cercana".

"Si algo ha quedado patente en estos dos meses es que el Ayuntamiento tiene una grave crisis de liderazgo y de capacidad de trabajo. Este déficit debe paliarse, por el bien de la ciudadanía. De ahí que nuestra propuesta sea exclusivamente de suma ante las adversidades", ha agregado.

PSOE DEJA DE PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE COVID-19

En este punto, ha recordado que este pasado jueves envió una misiva al secretario general del Ayuntamiento haciéndole participe de la decisión adoptada por el grupo municipal socialista para dejar de participar en la comisión informativa COVID-19.

"Entendemos que esta comisión ha cumplido su etapa informativa. Ahora, en plena fase 1, tenemos que recuperar la normalidad institucional, como la existente en el resto de administraciones, así como poner en marcha un ambicioso plan de trabajo", ha manifestado a través de un comunicado.

Asimismo, ha advertido de que "no vamos a coger el mismo camino que la irresponsable derecha española, la que ayer se agolpaba lamentablemente en calle Larios sin guardar las distancias de seguridad".

"Nosotros --ha continuado-- hemos decidido hacer de la suma nuestra seña de identidad. Los ciudadanos no entenderían que estuviéramos instalados en la crítica sin proponer nada, como hace Pablo Casado --líder del PP-- en Madrid. Por eso, durante nuestro encuentro con el alcalde seremos abiertos a la proposición y le entregaremos el trabajo que ha realizado nuestro grupo".

COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO

Para los socialistas, la ejecución de su plan pasa por la creación de una comisión permanente de trabajo. "Lo hemos dicho por activa y por pasiva, queremos que el Ayuntamiento se ponga a trabajar y centre sus esfuerzos en la salida de esta crisis", ha insistido.

No obstante, Pérez ha incidido en que "eso sólo será posible con la creación de una comisión de recuperación económica y social de la ciudad de Málaga, compuesta por la totalidad de los concejales, ya que la visión de 31 ediles siempre será mejor que la de 15 que ni siquiera suponen mayoría absoluta. Además, esta comisión debe permanecer fuera de los focos, para trabajar y albergar capacidad de decisión en sus acuerdos".

Así, una de las primeras propuestas que Pérez deslizará a De la Torre será en materia de Hacienda: "Tenemos que procurar que los esfuerzos fiscales no ahoguen a nuestras familias y empresas, por eso tenemos que rediseñar por completo nuestra política de ayudas y subvenciones".

"No podemos seguir basando la misma en declaraciones de la renta de ejercicios anteriores, como sucede ahora, sino que habrá que implantar disposiciones para que, quien por este virus ha perdido su capacidad económica o empleo, reciba una ayuda que, con las ordenanzas actuales, no lo haría. Son tiempos extraordinarios y requieren de medidas extraordinarias", ha agregado.

De igual modo, el portavoz socialista se ha mostrado crítico con la actitud del equipo de gobierno, "parece que no se han dado cuenta que llegados a este punto hace falta el apoyo de todos. No quieren ponerse el mono de trabajo, como tampoco el de dialogar. Nuestra actitud esta tarde no será la de la foto, como pretenden desde Alcaldía, queremos que esta reunión sirva para poner los cimientos de un plan que sume para hacer de Málaga un lugar más justo".

Además, Pérez incluye en su plan una amplia modificación del actual presupuesto "para adaptarlo a la nueva realidad. Lo que se pensó necesario en enero, ahora no lo es tanto. Tenemos que evaluar las partidas para destinarlo a fines sociales y de ayudas".

De igual forma, el edil le solicitará al alcalde que abandone su actitud de entrega a la Junta y le inste a la "solicitud urgente de un plan de choque sanitario para la ciudad. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que nuestro sistema sanitario debe jugar un papel primordial, y a día de hoy el déficit de la ciudad es importante en esta materia".

Por otro lado, ha cuestionado la actitud del equipo de gobierno sobre las medidas económicas de cara a las empresas: "Creo que no hay consenso ni interlocución clara a la hora de adoptar medidas, que son pocas y a destiempo".

"Hace falta también sentarse con los principales actores económicos de la ciudad para poner sobre la mesa las necesidades y las soluciones que se tengan que llevar a cabo, y esto debe hacerse también con la Junta de Andalucía, que pese a tener competencias en turismo y playas, no ha hecho aún absolutamente nada", ha dicho.

Por último, Pérez espera que "de esta reunión logremos un acuerdo para tener una respuesta institucional sólida. Tenemos que demostrar a la ciudadanía que somos útiles dando respuesta a las necesidades y problemas que se han creado".

"Nuestro objetivo político es que nadie se quede atrás en la recuperación de nuestra ciudad, y con esa meta planteamos esta reunión, ya que el trabajo institucional no debe ni puede pararse, garantizando que no se pierda ni un solo minuto en la adopción de los acuerdos que sean necesarios para mejorar la vida de nuestros conciudadanos", ha concluido.