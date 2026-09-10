PSOE presenta a José María Díaz como candidato a la Alcaldía de Alhaurín el Grande (Málaga) para "abrir una nueva etapa"

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, junto al candidato a la Alcaldía de Alhaurín el Grande, José María Díaz, y la secretaria general del PSOE de Alhaurín el Grande, Marina Maldonado. - PSOE MÁLAGA

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha presentado este jueves a José María Díaz como candidato socialista a la Alcaldía de Alhaurín el Grande y ha destacado que cuenta con el respaldo unánime de la agrupación local, el grupo municipal socialista y el partido en sus ámbitos provincial, regional y federal para "abrir una nueva etapa" en el municipio.

"No podía haber mejor candidato para Alhaurín el Grande", ha afirmado Bernal, quien ha asegurado en una nota que Díaz no es solo "el mejor candidato del Partido Socialista", sino "el mejor candidato que puede tener cualquier fuerza política en Alhaurín el Grande". Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que será "el próximo alcalde" del municipio.

Bernal ha destacado también la cercanía del candidato con los vecinos. "Pasear por este pueblo con José María es una delicia, por cómo se le acerca la gente, cómo le habla y cómo le trata", ha señalado. Según el secretario de Organización del PSOE malagueño, Díaz "cuenta con el partido y, lo más importante, cuenta con la gente de este pueblo".

Asimismo, ha reconocido el trabajo que vienen desarrollando los concejales socialistas en el gobierno municipal, tanto por la gestión al frente de sus responsabilidades como por su contribución a la "estabilidad" del Ayuntamiento. "El PSOE en Alhaurín el Grande es necesario y en el futuro lo va a ser mucho más", ha afirmado.

Por su parte, José María Díaz ha asegurado que afronta su candidatura con el objetivo de estar "a la altura de Alhaurín el Grande" y con la ambición de construir un proyecto "capaz de ganarse la confianza de la mayoría social del municipio".

"He dado un paso muy importante y la respuesta recibida viene a confirmar que hay muchas ganas de algo nuevo", ha explicado Díaz, quien ha destacado las llamadas, mensajes y muestras de cariño que ha recibido desde que anunció su candidatura, así como el hecho de que muchos vecinos ya se hayan acercado para participar y plantear propuestas concretas.

"Quiero encabezar un proyecto que se abra a la ciudadanía, que sume y en el que todo el mundo pueda aportar", ha señalado. Un proyecto que, ha explicado, pretende incorporar también a una nueva generación a la política municipal. "Creo que es el momento de que haya un relevo generacional y que haya un aporte de una nueva generación que se sume a la política municipal para ayudar a mejorar nuestro pueblo", ha defendido.

Díaz ha situado entre sus principales objetivos para los próximos años que "Alhaurín avance, pero sin dejar de ser Alhaurín". A su juicio, el municipio se encuentra en "un momento crucial" ante la expansión del área metropolitana de Málaga y debe aprovechar sus oportunidades sin convertirse "en un pueblo dormitorio". "Queremos un pueblo con calidad de vida, con mejores servicios, donde se viva bien, se generen oportunidades y haya un buen desarrollo económico, pero todo ello sin perder la esencia de Alhaurín", ha afirmado.

El candidato socialista también ha defendido una forma de hacer política basada en el diálogo y alejada de la crispación. "Quien en mí busque confrontación, que no me busque porque no me va a encontrar. Quien quiera construir, proponer y debatir, estaré encantado de que quiera sumarse", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado que esta voluntad de diálogo será compatible con "la firmeza en la defensa" de los intereses del municipio. "Me presento para ser alcalde, pero para ser alcalde de todos, independientemente de sus siglas políticas, porque pienso poner a Alhaurín por delante de cualquier concepto político", ha apostillado.

Por último, la secretaria general del PSOE de Alhaurín el Grande, Marina Maldonado, ha explicado que Díaz ha sido proclamado directamente candidato al ser la única candidatura presentada durante el plazo establecido en el proceso de primarias, por lo que no ha sido necesaria la recogida de avales ni la celebración de una jornada de votación.

Maldonado ha definido a Díaz como "una persona íntegra, trabajadora, comprometida, cercana y preparada" y ha destacado su conocimiento de la cultura, las tradiciones y la identidad del municipio. "Es un candidato con ilusión, con ganas de mejorar el pueblo, de escuchar a nuestros vecinos y, sobre todo, de trabajar por Alhaurín el Grande", ha señalado. "En las próximas elecciones salimos a ganar, salimos a gobernar y salimos a trabajar por Alhaurín el Grande", ha concluido.