PSOE-A: Los "problemas de vivienda" se resolverán en Andalucía con Montero de presidenta tras el "desgobierno" de Moreno

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha augurado este lunes que "los problemas de vivienda se van a resolver en Andalucía" cuando la líder de los socialistas andaluces y candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, "sea la presidenta de esta comunidad", y ello tras "siete años de desgobierno" de Juanma Moreno (PP-A) en los que "la vivienda no ha sido una prioridad para el presidente" 'popular' andaluz, sino "todo lo contrario".

Así lo ha manifestado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A en una atención a medios ante un colegio de Cártama (Málaga), y a preguntas de los periodistas al hilo del acto público que la propia Montero compartió este pasado domingo en la capital malagueña con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien anunció que el Ejecutivo va a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos".

La representante del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que dicho anuncio de Sánchez "no le ha sentado muy bien al PP", así como ha sostenido que la "visita institucional" que, previamente a ese mitin, realizó el presidente del Gobierno a una promoción de vivienda de alquiler asequible en Málaga, "vino a ponerle la cara colorada" al presidente de la Junta, al PP y "las políticas de vivienda que se están llevando a cabo" por parte del Gobierno andaluz.

En esa línea, María Márquez ha criticado que el Ejecutivo de Moreno "está para las fotos, no está para las obras ni para la gestión ni para dar soluciones", y ha subrayado que los socialistas andaluces están "convencidos de que los problemas de vivienda se van a resolver en Andalucía cuando María Jesús Montero sea la presidenta de esta comunidad autónoma".

Ha criticado que, durante sus ya casi "siete años de desgobierno de Moreno" en la Junta, la vivienda "no ha sido una prioridad para el presidente", y lo que se ha adoptado desde el Ejecutivo del PP-A ha sido "mucha medida para los especuladores, para sus amigos, pero desde luego ninguna solución para los andaluces, y mucho menos en materia de viviendas".

La dirigente socialista ha valorado como "valientes" las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en esta materia, que desde el PSOE-A respaldan "absolutamente", según ha querido dejar claro antes de añadir que "necesitamos que se construyan más viviendas públicas, más aún en una provincia como Málaga donde los precios están tan desorbitados", según ha apostillado para subrayar que "no tiene sentido que sea imposible alquilarse una vivienda" en dicho territorio.

La vicesecretaria general del PSOE-A también ha contrapuesto la labor de un Gobierno como el de Pedro Sánchez que "propone", que "pone encima de la mesa propuestas, soluciones", con la del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno, que "está sentado en el sofá durmiendo la siesta todo el rato, y que sólo comparece para criticar y para cuestionar lo que otro hace".

QUE EL GOBIERNO DE MORENO "PONGA ENCIMA DE LA MESA SOLUCIONES"

En esa línea, la dirigente socialista ha emplazado a Moreno a levantarse y trabajar por los andaluces, que le pagan "un sueldo" con sus impuestos para que el presidente de la Junta "ponga encima de la mesa soluciones y no esté todo el rato confrontando con el Gobierno de España", según ha remarcado María Márquez.

De igual modo, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha remarcado que España cuenta con "un marco legislativo a nivel nacional" que da "solución a las desigualdades y a los problemas que tenemos en el ámbito de la vivienda", y ha criticado que, "todavía sin conocer el texto", cuando el Gobierno de España "anunció" que iba a aprobar "una ley de vivienda para nuestro país, ya salió Moreno Bonilla a decir que la iba a llevar al Tribunal Constitucional, que la iba a recurrir y que no era la ley que necesitaba Andalucía".

Frente a ello, según ha seguido criticando María Márquez, el Gobierno de Juanma Moreno plantea "una ley que beneficia a los especuladores y que perjudica a los andaluces", que "ve la vivienda como un negocio y no como un derecho", que es lo que defienden los socialistas, según ha remarcado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A antes de concluir aseverando que "claro que existen los mecanismos legales y la arquitectura jurídica para dar soluciones a los problemas", y "el problema es que tenemos un gobierno en Andalucía incompetente, insensible, que no está pensando en los andaluces cuando hablamos de vivienda", según ha zanjado María Márquez.