El PSOE reclama a Moreno que "climatice durante el verano los colegios de Málaga con los fondos del Gobierno"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba; el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, y el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz. - PSOE

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "aproveche el verano para climatizar los colegios de la provincia con los fondos del Gobierno de España destinados a mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos".

En una rueda de prensa junto al CEIP Rosa de Gálvez de la capital, acompañado por la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, y el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, Aguilar ha asegurado que "esa es la prioridad en la que tendría que estar trabajando Moreno y no en la prioridad a la que le está arrastrando Vox en sus negociaciones".

Aguilar ha criticado que el Gobierno andaluz "está incumpliendo sistemáticamente" la Ley de Bioclimatización que aprobó en 2020. "Una vez más, el Gobierno de España ha venido al rescate de los andaluces y andaluzas ante la incomparecencia de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla y ha puesto sobre la mesa una inversión de 200 millones de euros para mejorar la climatización de los centros escolares de España", ha señalado.

"Desde el PSOE de Málaga le reclamamos a Juanma Moreno que utilice la partida que le corresponde de estos 200 millones para mejorar de manera urgente e inmediata las condiciones térmicas de los centros escolares de Málaga", ha declarado.

También el secretario general de los socialistas malagueños ha pedido a la Junta que aproveche los meses de verano para ejecutar estas actuaciones.

"Que no tengamos que esperar otro año más a que estas obras se lleven a cabo. Que no tengamos que ver el próximo curso a niños y niñas en invierno con los abrigos puestos dentro de las aulas por el frío y, en verano, esas mismas aulas convertidas en hornos ante la ausencia de Moreno Bonilla", ha añadido.

Aguilar ha calificado de "gran engaño" el plan de confort térmico anunciado el pasado mes de octubre por la Junta de Andalucía. Según ha explicado, "se han destinado cantidades ínfimas a los centros escolares, hasta el punto de que han tenido que ser las AMPA, es decir, las madres y los padres de los niños y niñas, quienes han aportado dinero para intentar mejorar algo la climatización en las aulas de los colegios malagueños".

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha lamentado "un nuevo incumplimiento" del Gobierno de Juanma Moreno con la ejecución de la Ley de Bioclimatización.

Alba ha señalado que Andalucía cuenta con más de 4.500 centros educativos y que, según las cifras ofrecidas por la propia Consejería, "solo se han ejecutado actuaciones en 430 centros". "Esto supone que apenas un 9,3% de los centros educativos se han adaptado a la Ley de Bioclimatización", ha advertido.

"Mientras Juanma Moreno presume de gestión, los niños y niñas andaluzas sufren temperaturas que superan en muchos casos los 30 grados en las aulas y los docentes soportan unas condiciones laborales totalmente indignas", ha afirmado.

La responsable socialista ha preguntado a Moreno "cuándo se van a llevar a cabo todas estas actuaciones y cuántos veranos más van a tener que aguantar los niños y niñas estas temperaturas". "Esto no es una situación extraordinaria ni puntual, como pretende vender la Junta. Es algo que se repite año tras año y que cada vez se agrava más", ha apostillado.

Alba ha criticado que, "en lugar de ejecutar la Ley de Bioclimatización, la Junta haya puesto en marcha un parche con el plan de mejora térmica, trasladando a los equipos directivos la responsabilidad de realizar pequeñas actuaciones con una partida presupuestaria totalmente irrisoria".

Al respecto, ha puesto como ejemplo el CEIP Rosa de Gálvez. "Con la partida destinada a este centro solo se han podido instalar algunos toldos. No se han podido instalar ni ventiladores ni aire acondicionado en las aulas porque los recursos económicos no llegaban", ha explicado.

Por ello, ha exigido al Gobierno andaluz un plan extraordinario para ejecutar "cuanto antes" la Ley de Bioclimatización "con un calendario real y transparente y con financiación suficiente".

Por último, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha reclamado la implicación del Consistorio ante las altas temperaturas que sufren los colegios de la ciudad.

"En Málaga se habla mucho de modernidad, de tecnología y de adaptación al cambio climático, pero la realidad es que nuestros niños y niñas siguen dando clase en centros que no están preparados para esta climatología", ha señalado.

Ruiz ha considerado "inaceptable" que se normalicen temperaturas superiores a los 30 grados en las aulas. "A nadie se le ocurriría aceptar una jornada laboral de ocho horas en una oficina con esas temperaturas y sin condiciones adecuadas. Sin embargo, cuando hablamos de colegios parece que se mira hacia otro lado", ha dicho.

Por último, el portavoz socialista ha anunciado que el grupo municipal va a exigir al Ayuntamiento de Málaga la elaboración de un mapa del calor escolar de la ciudad.