PSOE recuerda al Ayuntamiento de Málaga los "perjuicios" de la pirotecnia para personas "altamente sensibles" y mascotas

Archivo - La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, en una foto de archivo. - PSOE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha reclamado este lunes al equipo de gobierno del PP que actúe "con responsabilidad y coherencia" para proteger a los animales y a las personas vulnerables, especialmente aquellas "altamente sensibles", ante "los efectos perjudiciales de la pirotecnia sonora" durante las fiestas navideñas y otras celebraciones municipales.

Así lo defenderá la semana próxima con una moción en la Comisión de Sostenibilidad Ambiental, según ha informado este lunes el PSOE en una nota en la que Medina ha denunciado que, pese a existir una ordenanza que prohíbe el uso de petardos en la vía pública, "la realidad es que su cumplimiento sigue siendo muy limitado", y cada año se repiten "escenas de sufrimiento en animales, ansiedad en personas con hipersensibilidad sensorial y molestias vecinales generalizadas".

Por ello, el PSOE reclama "controles más estrictos y la eliminación progresiva de los fuegos artificiales ruidosos en los actos municipales". La viceportavoz socialista ha advertido del impacto "ampliamente documentado" que tienen los estallidos en animales domésticos y fauna urbana, "como taquicardias, huidas, desorientación y traumatismos".

Cada Navidad, las protectoras registran animales perdidos o heridos "por culpa del estruendo", ha señalado, además de recordar que las personas "altamente sensibles", mayores, bebés o ciudadanos con enfermedades cardíacas también sufren episodios de estrés agudo debido a la pirotecnia sonora. "No se trata solo de bienestar animal, sino también de salud pública y convivencia", ha resaltado la responsable socialista.

Medina ha insistido en que "resulta incoherente que el Ayuntamiento pida a los vecinos que eviten los petardos mientras el propio Consistorio sigue utilizando espectáculos pirotécnicos ruidosos".

Desde el Ayuntamiento, "debemos ser los primeros en dar ejemplo. Si queremos una Málaga moderna, sensible y respetuosa, debemos apostar por alternativas silenciosas que ya funcionan en muchas ciudades españolas", ha declarado, citando casos en que se ha sustituido "paulatinamente los fuegos sonoros por drones luminosos, espectáculos de luces, láser o pirotecnia silenciosa" como Zaragoza, Vitoria, Barcelona, Vigo o Mijas (Málaga).

Finalmente, Begoña Medina ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. "Málaga puede disfrutar plenamente de sus fiestas sin recurrir al estruendo. La alegría y la convivencia no necesitan explosiones", ha concluido la representante socialista.