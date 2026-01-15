PSOE-A reprocha a Moreno su "negacionismo" y le pide ser "valiente" ante "el acento andaluz" del modelo de financiación

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez, en el centro de la imagen, este jueves en declaraciones a los medios en Mijas (Málaga). - PSOE DE MÁLAGA

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez, ha asegurado este jueves que la reacción de la Junta de Andalucía a la propuesta del modelo de financiación autonómica que ha planteado la vicepresidenta y ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, obedece a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "antepone los intereses de su propio partido, los intereses del señor Feijóo" y esa hoja de ruta "mandata la política del negacionismo a todas las propuestas del Gobierno, en este caso, en financiación".

En declaraciones a los medios de comunicación en Mijas (Málaga), ha reclamado al presidente andaluz "que sea valiente", de manera que "acepte esta propuesta del nuevo sistema de financiación, que sin lugar a dudas beneficia mucho, por encima de sus propias expectativas, de las expectativas del señor Moreno Bonilla, a los andaluces".

Rodríguez, quien ha planteado que se trata de "una oportunidad para Andalucía", ha reivindicado que el diseño de ese sistema de financiación "tiene un claro acento andaluz", hecho que ha atribuido a que sea Montero la autora del modelo, de quien ha afirmado que es "una mujer que respira blanco y verde por los cuatro costados, como se ha demostrado con la propuesta que ha puesto encima de la mesa".

El también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) ha recordado que el propio Moreno llegó a afirmar que no iba a pedir "ni un euro más" de los 4.000 millones que estableció como cifra de referencia un grupo de trabajo del Parlamento de Andalucía en 2018 para la financiación de los servicios públicos de la región para señalar que "no es un euro más, son 850 millones más, 4.850 millones de euros los que se han puesto encima de la mesa para fortalecer los servicios públicos de Andalucía".

Ha sostenido que se trata de una cifra, que plantea para Andalucía una ganancia de 4.846 millones en 2027, primer año de aplicación del sistema, que serviría para medidas como "triplicar el personal sanitario" de Andalucía o la construcción de 50.000 viviendas anuales en Andalucía o duplicar el personal docente,

Ha reivindicado que "Andalucía sea, en términos globales, la comunidad más beneficiada" y de esa forma "conseguir una mayor igualdad en la financiación de las comunidades autónomas".

Ha blandido el dato de que 23 euros de cada 100 que aportaría el nuevo modelo de financiación "irían destinados a Andalucía" cuando ha recordado en este sentido que "Andalucía representa el 18% en cuanto a población de todo el territorio nacional".

Rodríguez, tras reclamar que el nuevo modelo se debata en el Parlamento, ha planteado que su partido defenderá que los casi 4.850 millones que obtendría Andalucía de ganancia en el año 2027, primer año de aplicación, habría que destinarlo "a fortalecer el sector público, a poner en orden el caos en que ha convertido el señor Moreno Bonilla la sanidad en Andalucía, a fortalecer la educación, la dependencia y a una apuesta clara por una vivienda digna y asequible para los andaluces".

Ha recordado que la aceptación del nuevo modelo es "voluntaria" y ha planteado a los diputados andaluces del PP presentes en el Congreso de los Diputados "cuando llegue la hora del debate aporten y sobre todo apoyen un sistema" del que ha remarcado que, además de la ganancia de 4.846 millones de euros en 2027, traerá consigo 965 millones más del Fondo de Compensación Interterritorial y que esto ayudará "a acercar" el mantenimiento del coste de los servicios públicos.

Le ha recriminado al Partido Popular que "no sabemos todavía qué modelo tiene para este país en financiación" y ha supeditado su conocimiento a que "haya un debate", al tiempo que ha blandido el argumento de que "el Partido Socialista ha cumplido poniendo encima de la mesa un modelo".

Ha señalado que "los socialistas de Andalucía estamos muy satisfechos porque este modelo beneficia por encima de todo a los millones de andaluces que vivimos en esta tierra y ahora queremos que el Partido Popular apoye, debata, y enterarnos qué modelo de sistema de financiación tiene", antes de remarcar que en ese supuesto "la opción es quedarnos como estamos y la otra opción es aceptar este modelo".