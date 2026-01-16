PSOE respalda medidas del Gobierno en materia de vivienda e insiste a Junta para que declare a Málaga como zona tensiona

Ejecutiva Provincial del PSOE celebrada en Fuente de Piedra - PSOE

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha aprobado una resolución en su ejecutiva provincial en la que respalda las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno de España "para poner freno a la subida de los precios en las renovaciones de los contratos de alquiler y acabar con el uso fraudulento y especulativo de los alquileres de temporada".

Además, los socialistas han instado a la Junta de Andalucía "a declarar como zonas de mercado residencial tensionado a aquellos municipios de la provincia que cumplan los criterios establecidos en la Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo de facilitar la aplicación de medidas efectivas que contribuyan a revertir la grave problemática habitacional que sufren los malagueños y las malagueñas".

En la ejecutiva celebrada en el municipio de Fuente Piedra (Málaga), donde gobierna el socialista Siro Pachón, la portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, ha destacado que "mientras el Gobierno de España aumenta los salarios, sube las pensiones y protege a los inquilinos, Moreno se niega a aplicar la Ley de Vivienda, recorta en dignidad y no protege a quien más lo necesita".

En el mismo encuentro, los socialistas han aprobado otra resolución de apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, "que supondrá 1.170 millones de euros más al año para la provincia de Málaga".

En este sentido, han exigido al Gobierno andaluz que "no rechace este nuevo modelo y que destine esos recursos adicionales a reforzar los servicios públicos y a poner fin al colapso sanitario que sufre la provincia".

Asimismo, el PSOE de Málaga ha instado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "a incrementar de manera significativa el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, superando el actual 3% y situándolo, como mínimo, en la media de las comunidades autónomas".

De igual modo, los socialistas han reclamado que el Gobierno andaluz "acepte la propuesta presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y dote presupuestariamente este complemento, con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas más vulnerables".

En otra de las resoluciones aprobadas, el PSOE de Málaga ha reconocido y valorado las medidas adoptadas por el Gobierno de España en los últimos siete años y medio en materia de incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), destacando "su impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos".

Al respecto, ha respaldado "la decisión del Gobierno de incrementar el SMI un 3,1% en 2026 y ha instado a continuar con una senda de incrementos sostenidos que refuercen la cohesión social y la justicia social".

Por último, el PSOE ha aprobado una resolución de apoyo al Real Decreto-ley de escudo social impulsado por el Gobierno de España, valorando "las medidas adoptadas en materia de protección social, revalorización de las pensiones, acceso a la vivienda, fortalecimiento de los servicios públicos y fomento del transporte público".

Asimismo, ha instado a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados "a votar a favor de su convalidación para permitir su plena implementación en beneficio del conjunto de la ciudadanía".