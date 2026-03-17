PSOE-A reta a la Junta a "certificar" la seguridad de restablecer AVE Málaga-Madrid y le acusa de "política rastrera"

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento, Mario Jiménez, este martes en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha retado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "si tan seguro está que se puede recuperar antes la circulación del tren AVE a Málaga" a que la Consejería de Fomento "certifique con aval del Consejo de Gobierno" que es posible.

Jiménez ha instado al Gobierno andaluz a que ofrezca un diagnóstico diferente al que ofreció este lunes el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Pedro Marco de la Peña, quien en una visita a Álora (Málaga) aseguró que el restablecimiento del tráfico ferroviario de la alta velocidad tras el colapso de un muro casi 300 metros tras las sucesivas borrascas "no sería antes de la última semana de abril".

Ha cargado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien calificado como "suavón" por cuanto quiere aparecer como "un gran moderado" cuando ha considerado que se trata de "un inmenso cínico que manda a sus consejeros a hacer la política más baja y rastrera", al tiempo que ha descrito a los consejeros como "incapaces más allá de una gestión política de cortos vuelos".

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la sede regional socialista, el también secretario de Desarrollo Estatutario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha sostenido que la reacción de la Junta de Andalucía y del Partido Popular a esa afirmación de Adif suponer "perder la poca vergüenza exigiendo más garantías de seguridad para el funcionamiento de la red ferroviaria rasgándose las vestiduras".

Jiménez, quien ha blandido la necesidad de que esa recuperación del tramo al completo sin el uso del autobús por los usuarios del AVE Málaga-Madrid se haga con "todas las garantías", ha reprochado que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que se dedique a "dar lecciones a los demás que ella no se aplica".

El dirigente socialista ha asegurado que su partido se situaría "al lado de la Junta de Andalucía" en caso de que "mañana certifique" esa seguridad del tráfico ferroviario de alta velocidad para "reclamarlo" al Estado a que "active de manera inmediata" ese servicio.

"Lo que va a hacer la Junta es un puro y burdo ejercicio de frivolidad, populismo e irresponsabilidad anteponiendo la crítica política a la seguridad", ha asegurado Mario Jiménez.

El dirigente socialista ha contrapuesto las exigencias del Gobierno andaluz con el AVE Málaga-Madrid con su actuación con la carretera A397, que ha calificado de "importantísima" por el hecho de conectar la Ruta de la Plata con la Costa del Sol, para recordar entonces que su tráfico estuvo interrumpido durante "cuatro meses por un derrumbe que tardó en resolver" el Gobierno andaluz.

"No es un gobierno serio, es una panda de demagógos que solo sirven para la confrontación", ha afirmado el diputado socialista, quien ha recriminado al Gobierno andaluz y al Partido Popular su "flaco favor" a la Costa del Sol por emprender "una campaña en negativo de un territorio que no es solo destino turístico".