El PSOE tacha de "desastre" la gestión de medio ambiente sobre el arbolado de gran tamaño en Málaga

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto con la concejala del PSOE Begoña Medina - PSOE

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido este lunes al Ayuntamiento de Málaga una gestión del arbolado que "garantice la seguridad de los ejemplares desde el mismo momento de su plantación" tras el reciente desplome de una rama de gran tamaño de un ficus en la plaza de La Paz en la medianoche del pasado domingo.

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha tachado como "desastrosa la gestión" del equipo de gobierno en materia de medio ambiente y ha señalado que la vegetación "se lleva gestionando igual que hace 20 años, como si las condiciones climatológicas de nuestra ciudad no hubieran evolucionado".

A su juicio, esta "dejade" está convirtiendo el estado del arbolado en un problema de seguridad de primer nivel en nuestra ciudad". En este sentido, ha reclamado pasar de una gestión "reactiva a una preventiva".

"El Ayuntamiento debe velar por la garantía del arbolado en nuestra ciudad en lugar de convertirlo en un problema por la dejadez y el abandono que supone", ha señalado Ruiz Araujo y ha criticado que actualmente "se gestiona a salto de mata y especialmente cuando tenemos que atender a algún tipo de incidente".

Por ello, ha exigido que el Plan Director de Arbolado, "todavía sin aprobar en comisión ni sesión plenaria, establezca criterios claros". "Necesitamos garantizar la profundidad y el espacio suficientes para las raíces, un correcto anclaje, alcorques adecuados, podas realizadas con criterios técnicos y sistemas de riego adaptados", ha explicado.

"Esta gestión es negligente y debe ser cambiada para poder disfrutar de una ciudad moderna que pueda hacer compatible el uso y disfrute de nuestros espacios públicos verdes con las garantías y la seguridad de los ciudadanos", ha subrayado.

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina ha incidido en "la urgencia de la situación desde el barrio de La Paz, escenario de la última caída". "Ayer a las 00.00 horas cayó esta rama de gran dimensión y afortunadamente no ha ocurrido ninguna desgracia. De haberse caído una hora antes, cuando había un montón de personas sentadas en los bancos, habría provocado una gran desgracia", ha alertado y ha recordado que "no podemos olvidarnos de lo ocurrido hace poco en Miraflores de los Ángeles, donde dos jóvenes fueron afectadas por la caída de una rama y una de ellas entró en la UCI".

Medina ha tachado de "nefasta la gestión y conservación del arbolado urbano" y ha advertido de que "estos no son casos puntuales, se tienen que tratar como una emergencia porque está afectando de una manera muy grave".

Por ello, ha exigido al equipo de gobierno "una revisión urgente del estado del arbolado" en parques, paseos y plazas, y que "tienen que empezar a podar ya".

"Queremos una Málaga donde todos los vecinos tengan derecho a sombra, naturaleza y espacios verdes cerca de sus viviendas, con un arbolado seguro y preparado para las condiciones climáticas del futuro. Para conseguirlo necesitamos una política de arbolado ambiciosa, planificada y adaptada al cambio climático, no actuaciones puntuales cuando el problema ya se ha producido", ha concluido.