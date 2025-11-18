PSOE-A valora el acceso al expediente de García Caparrós, frente a intento de Moreno de "torpedearlo"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha destacado este martes que por fin "se ilumina un episodio oscuro de nuestra historia y de nuestra memoria democrática", con el acceso a la información del expediente del asesinato de Manuel García Cáparros por parte de sus hermanas y ha criticado los intentos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "torpedearlo.

"La verdad es que estamos muy satisfechos y queremos celebrar el paso que han dado en esa dirección las Cortes Generales para hacerlo posible", ha manifestado Jiménez en rueda de prensa en el Parlamento.

Las hermanas de Manuel García Caparrós, el joven malagueño asesinado al recibir un disparo el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una movilización por la autonomía andaluza, han recibido este martes en el Congreso toda la información de la llamada Comisión de Encuesta que en 1978 investigó lo sucedido aquel día y se han ido de la Cámara dispuestas a buscar asesoramiento legal con el objetivo de poder revelar parte de esos documentos, sobre todo, si consta en ellos, el nombre del asesino de su hermano.

"Por primera vez, por fin, después de 48 años la familia de García Caparrós está accediendo a toda la información del asesinato de su hermano, ya sus padres no pudieron acceder, pero sus hermanas están accediendo al expediente y se va a poder conocer realmente qué ocurrió en esa jornada histórica para la inmensa mayoría de los andaluces y de las andaluzas, pero especialmente dramática para esa familia que perdió a su hermano, a su hijo, aquella fecha a manos de los pistoleros de la extrema derecha", ha añadido Jiménez.