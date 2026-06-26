El PSOE valora las ayudas del Gobierno central a los agricultores de Teba y su comarca afectados por las borrascas

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, y el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Teba, Francisco José Arias. - PSOE

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, y el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Teba, Francisco José Arias, han destacado "el compromiso" del Gobierno de España con los agricultores y agricultoras afectados por las borrascas que azotaron la comarca del Guadalteba a comienzos de año.

Ambos responsables socialistas han valorado las ayudas aprobadas por el Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, para contribuir a la recuperación económica y social de los municipios afectados, especialmente en el caso de Teba.

Durante una visita al municipio, López ha explicado que el Gobierno de España ha destinado cerca de 15 millones de euros a Teba para hacer frente a los daños provocados por los temporales. De esa cantidad, más de 1,8 millones de euros corresponden a ayudas directas para agricultores y agricultoras afectados, mientras que más de 12 millones de euros se invertirán en la reparación de infraestructuras municipales dañadas por las lluvias.

Al respecto, ha detallado que alrededor de 160 agricultores de Teba se beneficiarán de estas ayudas directas, con cuantías que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros en función de las características de cada explotación.

"El Gobierno de España ha vuelto a responder cuando más se necesitaba. Lo hizo durante la pandemia, ante las consecuencias económicas derivadas de los conflictos internacionales y también ahora, ayudando a los municipios y a los agricultores afectados por las borrascas", ha señalado.

Asimismo, ha destacado en un comunicado que "Teba ha sido uno de los municipios de la provincia que más recursos ha recibido para afrontar los daños causados por los temporales".

"Estamos hablando de más de 12 millones de euros para que el Ayuntamiento pueda acometer obras y actuaciones que permitan recuperar infraestructuras esenciales para el municipio. Son inversiones que van a mejorar la vida de los vecinos y vecinas y que son fruto del compromiso del Gobierno de España con este territorio", ha afirmado.

Por su parte, Arias ha asegurado que estas ayudas "demuestran el respaldo del Ejecutivo central a Teba en un momento especialmente complicado".

"Cuando las borrascas golpearon nuestro municipio, el Gobierno de España respondió con contundencia, con hechos y no con palabras. Teba ha sido uno de los municipios que más ayudas ha recibido, con cerca de 12,5 millones de euros para infraestructuras y más de 1,8 millones de euros de ayudas directas para nuestros agricultores", ha manifestado.

Arias ha agradecido la visita de Ignacio López y ha destacado "la importancia de que la ciudadanía conozca el origen de estos recursos". "Es importante que los vecinos y vecinas de Teba sepan de dónde vienen estas ayudas y quién está detrás de estas medidas que permiten apoyar a las familias, a los agricultores y al conjunto del municipio en un momento de dificultad", ha señalado.

Desde el PSOE han defendido que "estas actuaciones reflejan una forma de gobernar basada en la protección de las personas y en el apoyo a los territorios que sufren las consecuencias de fenómenos extraordinarios".

Por último, han asegurado que "seguirán trabajando para que los agricultores de Teba y de la comarca del Guadalteba cuenten con el respaldo necesario para recuperar la actividad y afrontar el futuro con mayores garantías".