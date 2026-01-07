PSOE-A visita Cártama (Málaga) y pide "colaboración institucional" entre Junta y Gobierno ante los daños por el temporal

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios durante una visita a Cártama (Málaga). - PSOE-A

CÁRTAMA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS) La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha visitado este miércoles, 7 de enero, la localidad malagueña de Cártama para conocer los daños causados por el temporal que recientemente ha afectado al municipio y trasladar su apoyo al alcalde, el socialista Jorge Gallardo, por su gestión ante esta crisis, así como ha apelado a la "colaboración institucional" entre administraciones como la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para afrontar esta situación.

Así lo ha manifestado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios durante esta visita a Cártama en la que ha estado acompañada del citado alcalde y del secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar.

María Márquez ha señalado que "el primer mensaje" que quería trasladar con su visita a Cártama era de "apoyo al alcalde y al pueblo de Cártama", desde la premisa de que el trabajo que realiza el regidor y su equipo de gobierno "prestigia el servicio público, y es el ejemplo de lo que los servidores públicos y los que nos dedicamos a la política tenemos que hacer por los vecinos a los que representamos".

En esa línea, la portavoz parlamentaria ha indicado que el PSOE-A "se siente orgulloso de tener alcaldes como Jorge Gallardo en Cártama, que siempre está al lado de sus vecinos, acompañando a su gente, especialmente cuando tiene problemas, y dando la cara y apretando una mano cuando la gente más necesita saber que lo público, que las administraciones, que quienes les representan, están ahí para protegerlos y para ayudarlos cuando peor lo pasan".

De esta manera, la representante del PSOE-A ha agregado que realizaba esta visita a Cártama para trasladar a sus vecinos que "aquí está el Partido Socialista de Andalucía", desde el convencimiento de que "ña gente quiere que los políticos demos soluciones a sus problemas, y no les generemos más".

En esa línea, María Márquez ha apelado a la "colaboración institucional" y al "respeto entre administraciones", y ha advertido de que "no nos vale el mismo cuento de siempre, que cuando hay un problema se echan las culpas una administración a otra".

En esa línea, ha aseverado que "no nos vale lo que está haciendo la Junta de Andalucía de confrontar con el Gobierno de España", que "es lo que hace siempre, y decir que la solución a los problemas que hay en las inundaciones, por ejemplo en Cártama, dependen exclusivamente del Gobierno de España", cuando eso es "mentira", según ha remachado.

La portavoz socialista ha apelado así a que "cada administración haga su tarea, y que la Junta de Andalucía haga sus deberes", y ha lamentado que el PP-A votó en contra de una enmienda que el PSOE-A presentó al proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2026 que pedía "que se hiciera lo que viene pidiendo el pueblo y el alcalde de Cártama desde hace mucho tiempo, que es la limpieza de los cauces", lo que la Junta "tiene que hacer dentro de sus competencias para evitar el desbordamiento del río y, en parte, lo que ha pasado" a finales de diciembre y principios de este mes de enero, según ha agregado.

María Márquez ha remarcado así que "hay obras, actuaciones que tiene y debe hacer la Junta de Andalucía", y ha sentenciado que "ya está bien de la confrontación política cuando pasan este tipo de desgracias", y "lo que hay que hacer es sentarse todo el mundo a la mesa, ver cuáles son los recursos que puede aportar cada administración, y colaborar de la mano del alcalde que está representando al pueblo de Cártama para que esto no vuelva a pasar".

CRÍTICAS A JUANMA MORENO

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha dedicado palabras de "reconocimiento muy especial" al alcalde de Cártama, quien, "una vez más, ha estado al pie del cañón, con el barro hasta el cuello, ayudando a los vecinos, intentando buscar las soluciones más rápidas" tras las inundaciones registradas, y ha contrapuesto ese comportamiento con el del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "ha estado por la provincia de Málaga" durante las fiestas de Navidad, pero que "no ha tenido tiempo para cambiar su agenda" y desplazarse a Cártama, o al "municipio vecino de Alhaurín el Grande", donde se registraron dos fallecimientos por el temporal a finales de diciembre, según ha criticado.

"Se ve que a Moreno Bonilla las fotografías con barro no le gustan, y aquí lo que hay esencialmente es barro", ha continuado comentando el dirigente socialista, para quien "hay que exigirle" al presidente de la Junta "que baje al barro, que se dedique a gestionar, que se olvide de tanto presentar libros y tantas cabalgatas que ya han terminado, y que se dedique a gestionar y a buscar, con todas las administraciones, una solución definitiva" para Cártama.

LLAMAMIENTO DEL ALCALDE

Finalmente, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha agradecido la visita de sus compañeros de partido y el "apoyo" recibido de ellos, y ha defendido que, ahora "más que nunca, todos los partidos políticos, independientemente del color" de cada uno, tienen que "buscar soluciones", y "no podemos tener en un año y dos meses cuatro inundaciones en el término municipal" de Cártama.

El regidor ha incidido en pedir que las distintas administraciones se sienten y planteen soluciones, porque "las inundaciones han sido diferentes", y "ya es hora de que todos, técnicos, políticos, administraciones en general, nos pongamos a trabajar para buscar esas soluciones y que esto no vuelva a ocurrir más en Cártama", ha agregado.