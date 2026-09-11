Quirónsalud Marbella (Málaga) aborda nuevas opciones para corregir problemas de visión en sus 'Aulas de Salud'

Quirónsalud Marbella aborda nuevas opciones para corregir problemas de visión en sus Aulas de Salud - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha anunciado que celebrara el próximo 17 de septiembre, a las 17,30 horas, una nueva sesión de su programa 'Aulas de Salud'. Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía información médica rigurosa, práctica y actualizada de la mano de los especialistas del centro.

Con el título 'Adiós a las gafas: opciones oftalmológicas según la patología y el perfil visual', el doctor jefe del servicio de Oftalmología del centro hospitalario, Nabil Ragaei, ofrecerá una charla divulgativa en la que repasará las distintas alternativas existentes en la actualidad para corregir los principales defectos de refracción y mejorar la calidad visual, ha asegurado Quirónsalud en un comunicado.

La sesión permitirá conocer las diferentes opciones disponibles para pacientes con miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia, explicando cómo se determina cuál es la técnica más adecuada en función de factores como la edad, las características de la córnea, el estado del cristalino y las necesidades visuales de cada persona.

Entre las alternativas que se abordarán se encuentran las técnicas de cirugía láser con láser femtosegundo y láser excímer, así como la implantación de lentes intraoculares fáquicas y de lentes intraoculares trifocales y de rango extendido, que permiten abordar diferentes perfiles de pacientes y necesidades visuales.

El servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Marbella dispone de diferentes técnicas de cirugía refractiva, entre ellas Lasik, PRK, láser femtosegundo, láser excímer, lentes ICL y cirugía facorrefractiva.

La charla prestará especial atención a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en pacientes que, hasta hace unos años, podían tener más limitadas sus opciones de cirugía refractiva debido a las características de su córnea.

En este sentido, el doctor Ragaei explicará las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas láser para abordar determinados casos de córneas finas o irregulares, así como situaciones más complejas asociadas a patologías corneales.

El Hospital Quirónsalud Marbella ha reforzado recientemente su cartera de Oftalmología con tecnología avanzada para el tratamiento de patologías corneales, incluyendo técnicas basadas en láser para el tratamiento del queratocono y otras ectasias corneales.

La incorporación de tecnología avanzada forma parte de la apuesta del centro por ofrecer un abordaje más personalizado de los problemas visuales. De hecho, el Servicio de Oftalmología dispone de una Unidad de Segmento Anterior especializada en el diagnóstico y tratamiento de alteraciones de la córnea, entre ellas el queratocono.

Uno de los objetivos de esta nueva Aula de Salud será explicar que no existe una única técnica válida para todos los pacientes. La elección del procedimiento debe realizarse después de un estudio oftalmológico completo que permita valorar las características anatómicas y funcionales del ojo y las necesidades concretas de cada persona.

'Adiós a las gafas' pretende así ofrecer a los asistentes una visión global de las posibilidades actuales de la cirugía refractiva y ayudarles a comprender qué factores deben tenerse en cuenta antes de plantearse una intervención.

Las Aulas de Salud del Hospital Quirónsalud Marbella nacen precisamente con el objetivo de acercar el conocimiento médico a la ciudadanía mediante encuentros abiertos y participativos con los especialistas del centro.

La conferencia tendrá lugar el 17 de septiembre, a las 17,30 horas, en el Centro de Especialidades Quirónsalud Marbella, situado en avenida Severo Ochoa, 28, cuarta planta. La entrada es libre hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa. Los asistentes podrán conocer de primera mano las diferentes alternativas para corregir los problemas de visión y plantear sus dudas al especialista.