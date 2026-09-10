Quirónsalud Marbella (Málaga) advierte de que el estrés crónico puede afectar a la salud y al rendimiento de empresarios

Imagen de la sesión, titulada 'Cuando el empresario se olvida de gestionar su estrés: el corte imprevisto', organizada por CIT Marbella y el Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga). - QUIRÓNSALUD MARBELLA (MÁLAGA)

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El estrés crónico puede afectar a prácticamente todos los órganos y sistemas del organismo y repercutir en la capacidad de toma de decisiones, el rendimiento profesional y el liderazgo, según ha advertido el jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Javier Moreno, durante una jornada formativa dirigida a empresarios y profesionales de Marbella.

La sesión, titulada 'Cuando el empresario se olvida de gestionar su estrés: el corte imprevisto', ha sido organizada por CIT Marbella y el Hospital Quirónsalud Marbella en el marco del acuerdo de colaboración suscrito recientemente entre ambas entidades para impulsar la formación, el conocimiento y la competitividad del tejido empresarial de la ciudad. Al encuentro han asistido más de medio centenar de empresarios y profesionales, según ha informado Quirónsalud en una nota.

Durante su intervención, Moreno ha señalado que el estrés "está un poco demonizado" y ha diferenciado entre la respuesta puntual ante situaciones exigentes y el estrés mantenido en el tiempo. "El problema no es el estrés puntual, sino cuando esa activación se perpetúa y aparece el estrés crónico. El estrés agudo moviliza; el estrés crónico desgasta", ha explicado.

El especialista ha incidido en la importancia de identificar las señales de alerta del organismo y evitar normalizar síntomas persistentes como alteraciones del sueño, cansancio, cambios en el estado de ánimo, dificultades de concentración o determinadas manifestaciones físicas.

"En el entorno empresarial estamos acostumbrados a gestionar objetivos, equipos, resultados y situaciones de incertidumbre, pero muchas veces dejamos en un segundo plano la gestión de nuestra propia salud. El problema aparece cuando el organismo nos obliga a parar", ha afirmado.

Según ha explicado el jefe de Medicina Interna, el estrés crónico constituye una causa frecuente de consulta entre empresarios y profesionales en edad laboral. Se trata, en ocasiones, de pacientes que han sido valorados por diferentes especialistas sin encontrar una causa orgánica que explique la totalidad de sus síntomas. "Con frecuencia son personas que han visitado al cardiólogo, al digestivo o al neurólogo y continúan sintiéndose mal. Es entonces cuando descubrimos que el estrés mantenido está desempeñando un papel determinante", ha indicado.

Moreno ha apuntado asimismo que la cronificación del estrés provoca una activación persistente de mecanismos neuroendocrinos e inflamatorios que pueden afectar a distintos órganos y sistemas y favorecer alteraciones cardiovasculares, digestivas, metabólicas y del sueño.

Además, ha abordado la relación entre estrés e inmunidad y ha señalado que el estrés crónico puede alterar la respuesta inmunitaria y favorecer la aparición o reactivación de determinadas patologías en personas predispuestas. En este sentido, ha explicado que la activación mantenida de mecanismos inflamatorios puede contribuir a crisis recurrentes de enfermedades autoinmunes o inflamatorias y a la reactivación de determinadas infecciones latentes.

"Existen personas con una predisposición genética en las que el estrés crónico puede actuar como desencadenante o factor agravante de determinadas patologías", ha señalado.

PREVENCIÓN Y CHEQUEOS PERSONALIZADOS

Durante la jornada, el especialista ha destacado también la importancia de incorporar la prevención a los hábitos de salud, especialmente entre personas con agendas profesionales exigentes, mediante controles médicos periódicos adaptados a las características y factores de riesgo individuales.

"La prevención no consiste en hacerse todas las pruebas posibles, sino en realizar las pruebas que realmente están indicadas para cada persona", ha apuntado Moreno, quien ha defendido la necesidad de tener en cuenta los antecedentes, los factores de riesgo y el contexto individual para establecer un programa preventivo adecuado.

En este ámbito, el Hospital Quirónsalud Marbella dispone de un servicio de Chequeos Personalizados, coordinado por el equipo de Medicina Interna, que permite diseñar una evaluación preventiva individualizada en función de factores como la edad, el sexo, los antecedentes personales y familiares, el estilo de vida y los factores de riesgo.

El modelo parte de una valoración inicial por un especialista en Medicina Interna, que determina el estudio más adecuado y coordina las pruebas necesarias, de forma que el paciente pueda completar el chequeo en una única jornada y recibir una valoración integral de su estado de salud.

El objetivo es favorecer la detección precoz de determinadas enfermedades y actuar sobre factores de riesgo modificables antes de que puedan tener consecuencias sobre la salud. La jornada ha puesto así el foco en la necesidad de integrar el cuidado de la salud en la gestión empresarial, especialmente entre quienes ocupan puestos de responsabilidad. La prevención, la identificación temprana de las señales de alerta y la adopción de hábitos saludables pueden contribuir, según las conclusiones de la sesión, a preservar el bienestar y mantener el rendimiento y la capacidad de liderazgo a largo plazo.

La iniciativa se enmarca en el programa de Jornadas Formativas de CIT Marbella, destinado a acercar a empresarios y profesionales conocimiento, formación y herramientas para afrontar los retos actuales de la actividad empresarial. El acuerdo entre CIT Marbella y el Hospital Quirónsalud Marbella contempla la celebración de jornadas formativas hasta junio de 2027, con contenidos dirigidos a contribuir a la cualificación de empresarios y profesionales y al fortalecimiento del tejido empresarial de Marbella y la Costa del Sol.