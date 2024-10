Rajoy dice que pacto constitucional está en "evidente peligro" y son "imposibles" los acuerdos: "Lo que hay no es PSOE"

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha asegurado que el pacto constitucional "como mínimo está muy lesionado y en un evidente peligro", de lo que ha culpado a que los socialistas optaron "por el Gobierno Frankenstein, con unos señores que están contra la Constitución". "Creo que esto que hay ahora no es el PSOE", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que actualmente es "imposible" llegar a acuerdos.

"Lo peor y lo malo de lo que está ocurriendo en España no es lo que tantas veces aparece en los periódicos, sino la ruptura de lo más grande, que es todo el espíritu constitucional", ha afirmado Rajoy en su intervención en un ciclo de conferencias del Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga, que ha tenido por título, precisamente, 'La ruptura del pacto constitucional'.

Rajoy ha recordado los acuerdos en torno a la Constitución de 1978, "que era para mirar al futuro y para hacer democracia", y los consensos existentes más allá de la Carta Magna "en los grandes temas nacionales" y en las decisiones importantes, "lo cual no quiere decir que no hubiera tensiones y disputas".

En este sentido, ha enumerado el consenso que hubo para entrar en la Unión Europea, en el euro, la política internacional y de defensa; y también estatutos de autonomía; "y eso se ha roto, es imposible llegar a un acuerdo sobre nada hoy". "España funcionó desde 1978 muy bien porque los grandes partidos que representaban y aún representan a la mayoría de los ciudadanos se entendían en los temas fundamentales, pero ahora no es posible", ha apostillado.

El expresidente ha insistido en que es "un disparate" no llegar a acuerdos en "lo gordo", aunque ha considerado que "con la actual dirección socialista es inviable", lamentando también la actitud de "los extremistas de todo tipo". En este punto, ha considerado que la ley "se está como mínimo manoseando" y que "esta dinámica de querellas y de broncas, me temo que no conduce absolutamente a nada".

"Un país democrático y un país avanzado es el que respeta sus instituciones, tiene clara la división de poderes, acepta las resoluciones de los jueces, no arremete contra los jueces, no le interpone querellas criminales", ha apostillado el expresidente que también ha criticado a los populismos, "que surgen y van desapareciendo intentando aprovecharse de las desgracias".

En su opinión ese espíritu constitucional se vio comprometido porque "el Gobierno ha optado por la apuesta por el Frankenstein, que yo creo que es el mayor daño que se le ha hecho a España desde 1978; el hacer un gobierno con unos señores que están contra la Constitución, que están en contra de lo que se hizo en la transición, y con algunos otros que además están en contra de permanecer en España".

Pero es que Rajoy ha precisado aún más y ha situado el inicio de esa situación de crisis del pacto constitucional en dos decisiones como prólogo "que se tomaron en la época del presidente del Gobierno al que yo luego sustituí", la primera referente al estatuto catalán y el segundo "error" la Ley de Memoria Histórica, porque eso es un torpedo en la línea de flotación de una Constitución, que pretendía mirar al futuro y no vamos a estar dándole vueltas al pasado".

Pero, ha señalado que "la ruptura de verdad" se produce "cuando hay un congreso del PSOE que gana uno y pierden otros", recordando que tras esto el PSOE para abstenerse y dejar gobernar al PP, que era el más votado, "tuvo que echar a su anterior y actual secretario general", Pedro Sánchez.

En este punto, Rajoy ha explicado que "al cabo de un tiempo, volvió y yo seguía teniendo como presidente un apoyo de 170 y 180 en contra y a diferencia de lo que hicieron los anteriores líderes del PSOE, dejar de gobernar al más votado, hicieron el Frankenstein". Por lo que ha apuntado a "lo importante que puede ser un congreso de un partido".

Ha incidido en que "el Gobierno Frankenstein lo hicieron con un partido que, entre otras cosas, dice que la transición fue poco a menos que pilotada por los militares" y además "se coaligan con Bildu, que era el brazo político de una organización terrorista, y con una serie de partidos que, sin ningún tipo de problema dicen estar contrarios a España".

Ha defendido que antes existía un clima de concordia, lo que ha argumentado en que participó en muchos acuerdos con el PSOE; "teníamos nuestras discusiones, nuestros líos, pero en las cosas fundamentales, que es lo que a fin de cuentas importa, estábamos de acuerdo y lo que pasa es que ahora, por primera vez, es que eso se ha roto y se ha roto por ese congreso del PSOE", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que en el Congreso de los Diputados "había debates duros, pero se podía hacer un chiste; a ver quién hace un chiste ahora aquí".

Cuestionado por si ha echado de menos al que fuera secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que con él tuvo "debates muy duros, pero dentro de las reglas del respeto y la buena educación".

En este contexto, y preguntado por la abdicación de Juan Carlos I, que se produjo mientras era presidente, Rajoy ha asegurado que fue "una operación política de consenso" y ha explicado que él lo sabía un año antes y Rubalcaba, "si no un año, a lo mejor ocho o diez meses". Así, ha indicado que se reunieron con el rey "y no se lo contamos a nadie, realmente se portó muy bien, y pactamos hasta cuando lo llevamos al Congreso y al Senado", ha apuntado; ¿alguien cree que esa operación política del consenso se puede hacer con el Gobierno de Frankenstein? Sería surrealista".

Asimismo, cuestionado por si es posible un pacto de Estado por la vivienda, ha preguntado "¿con quién, si está en el Gobierno y se manifiesta por la vivienda" y con "un gobierno que tiene una amenaza de los que le están apoyando con no apoyar los presupuestos", por lo que ha apelado "a un poco de sensatez", a generar confianza y se ha mostrado en contra de la intervención en esta materia y también en general.

Para Rajoy, "el exceso de regulación es el enemigo del empleo, de la riqueza, del bienestar, de todo el mundo de los empresarios, de los trabajadores, de los jóvenes y de los jubilados" y ha considerado que "si en algún momento ha sido necesario un cambio político en España, es ahora".

Sobre si en España ha habido cierta tolerancia con la corrupción, Rajoy ha dicho que no, aunque "la corrupción va unida a la condición humana" y "en todas partes cuecen habas", ha apuntado; por lo que ha asegurado que "lo que hay que hacer es actuar sin duda alguna y de hecho los tribunales han actuado, ya me gustaría que fueran un poco más rápidos, pero ahora están actuando".

"La corrupción hace mucho daño, es verdad que conviene tratarla con un cierto equilibrio porque es que a veces tiene uno la sensación de que de que de que toda España es una corrupción y eso no es verdad no es verdad", ha concluido.