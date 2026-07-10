Reabierto el Parque del Agua de Málaga tras actuaciones sin que se haya confirmado vínculo con gastroenteritis

Parque del Agua en Málaga en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, va a proceder este viernes a la reapertura del Parque del Agua, ubicado en el paseo marítimo Antonio Banderas, distrito Carretera de Cádiz, que fue cerrado el pasado 19 de junio de forma preventiva después de que el Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía notificara la detección de casos de gastroenteritis en un grupo de escolares que habían estado en la playa y visitado este espacio, sin que haya llegado a confirmarse esta vinculación.

Pese a que no se ha constatado que estas instalaciones de juegos acuáticos de profundidad cero fuera el foco de ese brote, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de actuaciones preventivas para garantizar la utilización segura de estas instalaciones.

Así, se ha vaciado el depósito de regulación para su limpieza e impermeabilización para impedir la filtración de aguas grises, se ha limpiado y desinfectado toda la superficie de las instalaciones y se ha realizado una revisión general de todo el sistema de impulsión y tratamiento del agua, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Posteriormente, se ha probado el funcionamiento de todo el sistema y tomado muestras de control de calidad del agua. Así, una vez obtenidos los resultados de estas analíticas en las que se constata que están conforme a la normativa vigente en lo relativo a los parámetros físico-químicos y microbiológicos, se vuelve a poner en funcionamiento las instalaciones.

El Parque del Agua, de acceso gratuito, está formado por nueve elementos acuáticos de juego suministrados con agua potable, en cumplimiento de la normativa sanitaria, y cuenta con un sistema de clorado y recirculación que minimiza el consumo. Las instalaciones permanecerán en servicio hasta el 30 de septiembre, desde las 11,00 hasta las 20,00 horas.