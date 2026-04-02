Reabierto al tráfico el tramo de la A-7 cortado tras el accidente de un camión en la provincia de Málaga

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga, durante las primeras horas de la operación especial de tráfico "15 de agosto", en la imagen la Autovía del Mediterráneo. Málaga a 14 de agosto del 2020. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la autovía A-7 que este jueves quedó cerrado temporalmente al tráfico como consecuencia del accidente de un camión a la altura del kilómetro 988, en la provincia de Málaga, ha quedado ya reabierto a la circulación.

Así lo ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía desde su cuenta en la red social 'X' apoyándose para ello en la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según explicaban por la mañana a Europa Press fuentes del servicio 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, sobre la 1,20 hora de la madrugada de este jueves se recibía un aviso que alertaba del vuelco de un tráiler en la citada autovía.

Desde la sala coordinadora se activó entonces a la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos, servicios sanitarios y mantenimiento de la vía, según explicaban las mismas fuentes, que aclararon que el conductor herido no estaba atrapado en el interior del vehículo, si bien ha resultado herido en este accidente y fue evacuado al Hospital Regional de Málaga.

Como consecuencia de este siniestro, se produjo un corte total de la circulación en la A-7 a la altura del kilómetro 988, y provisionalmente se habilitó un desvío por la salida 989 hacia la rotonda de Puerto de la Torre, si bien el tráfico ha quedado ya restablecido este jueves por la tarde.