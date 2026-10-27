Reabre la A-7 en sentido Cádiz tras atender a los heridos en un accidente entre dos vehículos en Fuengirola (Málaga)

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MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vía A-7 ha quedado reabierta en la tarde de este martes, 27 de octubre, tras quedar cortada por un accidente entre un coche y una moto que ha tenido lugar a la altura de Fuengirola (Málaga) y ha dejado algunos heridos, que ya han sido atendidos.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente se ha producido en el kilómetro 1014 de la referida vía.

En consecuencia, se han desplazado unidades sanitarias para atender a los heridos.