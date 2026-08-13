La Real Feria de Agosto de Antequera sustituirá los fuegos artificiales por un espectáculo de drones

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Fiestas Mayores y Tradiciones, Elena Melero. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Fiestas Mayores y Tradiciones, Elena Melero, han presentado el programa completo de actividades de la Real Feria de Agosto, que se celebrará del miércoles 19 al domingo 23 de agosto, prolongándose algunas de sus propuestas hasta el lunes 24 con motivo del segundo Día de la Infancia.

Una de las principales novedades confirmadas ha sido la sustitución del tradicional espectáculo de fuegos artificiales de clausura por un espectáculo de drones, decisión adoptada ante el elevado riesgo de incendios existente y tras la comunicación recibida desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía instando a evitar este tipo de exhibiciones pirotécnicas.

El espectáculo tendrá lugar a las 00,00 horas del domingo 23 de agosto en el Recinto Ferial y estará inspirado tanto en elementos propios de la Feria como en el décimo aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial.

Tras su finalización tendrá lugar la actuación de Joana Jiménez y Falete, encargados de poner el broche musical a la edición de este año de la Feria.

Barón ha explicado que "esta alternativa ya había sido estudiada previamente y que la experiencia de anteriores espectáculos de drones celebrados en Antequera ha resultado muy satisfactoria".

El alcalde ha subrayado que, "ante una situación de riesgo extremo de incendios, se ha considerado conveniente apostar por esta opción manteniendo al mismo tiempo un gran espectáculo visual y musical para cerrar la Feria".

PROGRAMACIÓN

Por otro lado, en cuanto a la programación de la Real Feria han explicado que se volverá a conceder un especial protagonismo a artistas, grupos y DJs locales, tanto en el Paseo Real como en el Recinto Ferial.

Entre ellos se encuentran Son y Compás, Doyer Cover Band, Dr. Jones, Boomerang Cover Band, Efecto 2000 y Los Curros, junto a DJs locales como Madrona, Double P o Fran Tejada, además de formaciones vinculadas a las tradiciones y al folclore como la Panda de Verdiales San Gabriel de La Joya, el grupo folclórico Azucena o La Banda del Pelícano.

Estas propuestas complementarán las actuaciones musicales ya presentadas en jornadas anteriores y se repartirán entre los tres principales espacios de celebración: el centro de la ciudad, el Paseo Real y el Recinto Ferial.

Otra de las medidas destacadas será la puesta en marcha de un servicio especial de cuatro trenes turísticos para facilitar los desplazamientos entre la ciudad y el Recinto Ferial.

El servicio funcionará del 19 al 24 de agosto, contará con trenes adaptados y tendrá parada en la Plaza de Castilla, manteniéndose el precio de 1 euro por persona y trayecto.

Los horarios serán de 20,00 a 02,00 horas el miércoles 19 y el domingo 23; hasta las 04:00 horas el jueves 20, viernes 21 y sábado 22; y de 20,00 a 23,00 horas el lunes 24. Además, los días 19 y 24, entre las 20,30 y las 22,30 horas, los trenes circularán sin música para favorecer su utilización por personas con trastorno del espectro autista.

DOS DÍAS DE LA INFANCIA Y UNA FERIA MÁS INCLUSIVA

Los miércoles 19 y lunes 24 de agosto serán los tradicionales Días de la Infancia, jornadas en las que las atracciones del Recinto Ferial tendrán precios populares.

Ambas jornadas incluirán también, entre las 20,30 y las 22,30 horas, la denominada Feria sin Ruido, suprimiéndose la música y los sonidos de las atracciones para facilitar que las personas con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de ellas en mejores condiciones.

Melero ha incidido especialmente en las distintas medidas incorporadas para seguir avanzando hacia una Feria más inclusiva. Así, la inauguración de la feria de día del miércoles 19 contará con una traca silenciosa, mientras que el Pregón Inaugural incluirá una actuación de la Compañía José Galán de Flamenco Inclusivo.

El pregón, que será pronunciado por Adipa coincidiendo con su 50 aniversario, contará con Milagros Fernández Pérez, José Roda García, Susana García Prados y Eva Ortiz Arjona como pregoneros. Durante el acto, el Alcalde nombrará oficialmente Regidora de las Fiestas a Macarena Espinar Rodríguez.

A estas medidas se suma el acceso preferente a las atracciones para personas con diversidad funcional, previa presentación del certificado de discapacidad o diagnóstico correspondiente, así como la disposición de tres desfibriladores, dos en el Recinto Ferial y uno en el Paseo Real, cedidos gratuitamente por la empresa SIFU.

La presentación del programa completo culmina así las distintas convocatorias realizadas durante las últimas semanas para dar a conocer las grandes actuaciones musicales, los festejos taurinos y la relación de casetas de una Real Feria de Agosto que volverá a combinar música, tradición, ocio familiar, participación de artistas antequeranos y medidas de accesibilidad e inclusión.