Realizan trabajos tras caída de falso techo del Ayuntamiento de Málaga y estudian si procede desalojo de dependencias

MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Málaga realizaron el 5 de enero un informe sobre la situación de las dependencias del CSIF en la Casona del Parque, tras la caída de parte del falso techo en dichas dependencias, y procedieron a inspeccionar, desescombrar y a la retirada de placas en peligro de caída en esa zona.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han indicado que se ha hecho inspección ocular estos días y este martes "se van a ejecutar trabajos como la ruptura de la escayola en distintos puntos para ver si hay vicios ocultos". En función de lo que se determine tras dichos trabajos, se procederá a desalojar el resto de dependencias o no.

Por otro lado, han detallado que, según el informe de Bomberos, tras una primera inspección se observó que se había caído un trozo del falso techo de escayola de 2,5 metros cuadrados en la zona del CSIF ubicada en la última planta del edificio.

De igual modo, han precisado, se realizó inspección de la zona de la cubierta, tanto por el interior como por el exterior, sin que se encontrara peligro de caída de la misma, aunque sí se detectó agua cayendo a la zona del falso techo, siendo esta afectación la posible causa de la caída del mismo, según el informe de Bomberos.

Los bomberos procedieron al desescombro y a la retirada de las placas de escayola en peligro de caída, recomendando la revisión de las filtraciones de agua y de las placas de las salas aledañas.

Por su parte, Servicios Operativos, en base a lo determinado por Bomberos, está realizando un informe sobre el resto de dependencias de esa zona destinada a las oficinas de diversas secciones sindicales del Ayuntamiento (CCOO, UGT y CSIF; UPLB también las usa puntualmente).

Al respecto, han precisado que se ha hecho inspección ocular estos días y este martes se van a ejecutar trabajos como la ruptura de la escayola en distintos puntos para ver si hay vicios ocultos. En función de lo que se determine tras dichos trabajos, se procederá a desalojar el resto de dependencias o no.

Por último, han indicado que en la zona del CSIF, Servicios Operativos va llevar a cabo la restauración del techo a través del contrato de conservación del edificio.

El grupo municipal socialista ha criticado este lunes que "la falta de mantenimiento y conservación de los edificios municipales está generando situaciones de grave riesgo, como el derrumbe del techo de las oficinas sindicales del propio Ayuntamiento de Málaga durante las fiestas".