RECI abre las inscripciones de su VI Congreso Smart City en Málaga al ecosistema de innovación urbana

Cartel de RECI abre las inscripciones de su VI Congreso Smart City al ecosistema de innovación urbana. - FYCMA

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) ha abierto las inscripciones de su sexto Congreso Smart City para que profesionales del ámbito de las ciudades inteligentes, representantes de administraciones públicas, empresas tecnológicas, instituciones, centros de conocimiento, expertos y otros agentes clave del ecosistema de innovación urbana puedan asistir a una cita sobre transformación digital y desarrollo urbano, prevista para el 15 y 16 de septiembre en Málaga.

La convocatoria tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en confluencia con el Foro Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, y analizará los nuevos retos de las ciudades inteligentes a través de cinco bloques temáticos estratégicos.

En concreto, estos bloques son la IA urbana y la gobernanza del dato, la ciberseguridad municipal, las infraestructuras digitales y la interoperabilidad, la energía y las comunidades energéticas y, por último, la movilidad inteligente y la cooperación entre ciudades, han señalado dede Fycma en una nota.

Durante dos jornadas, expertos, gestores públicos y empresas líderes del sector abordarán estos desafíos con el objetivo de impulsar entornos urbanos más sostenibles, eficientes y habitables para la ciudadanía. Los técnicos municipales de las ciudades miembro de RECI pueden formalizar su inscripción a través del sitio web del evento.

La Red Española de Ciudades Inteligentes, que este año celebra su 15 aniversario, se fundó en 2011 como un espacio de cooperación entre municipios con el objetivo de transformar los entornos urbanos en espacios más sostenibles, resilientes y preparados para afrontar los retos del futuro. En la actualidad, agrupa a más de 170 ciudades y diputaciones de España.