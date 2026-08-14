El recinto ferial de Cortijo de Torres de Málaga volverá a ser un espacio cardioprotegido con 51 desfibriladores

Miembros de las casetas de la Feria de Málaga participan en un taller de soporte vital básico y manejo de equipos DESA - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga volverá a ser un espacio cardioprotegido. El Real de Cortijo de Torres estará equipado con un total de 51 desfibriladores repartidos por distintas casetas y que estarán disponibles en caso de emergencia, lo que supone más del doble respecto a los 23 del año pasado.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales y de Fiestas, ha entregado a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' estos 51 dispositivos, que permanecerán instalados de forma estratégica en determinadas casetas del recinto ferial (detrás de la barra) y que estarán a disposición de la ciudadanía ante una parada cardiorrespiratoria.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, participó la noche del pasado miércoles en la entrega de estos equipos, a los que se sumarán los que portarán los efectivos de Protección Civil, así como los incorporados en los vehículos de la Policía Local y los de los servicios sanitarios.

A través del programa 'Málaga Cardioprotegida', la ciudad cuenta con una red de 742 desfibriladores repartidos por distintos equipamientos y la vía pública, cuya ubicación (también los específicos para la Feria una vez se complete la instalación) se podrá consultar en la web https://desfibriladores.malaga.eu, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para facilitar su manejo en caso de emergencia en el recinto ferial, miembros de Expaumi impartieron un taller de soporte vital básico y uso de desfibriladores dirigido a personal de los distintos colectivos con presencia en el Real. Además, se entregan a las casetas carteles invitando a vivir una feria cardioprotegida, en los que figura un código QR que enlaza al citado mapa.

En el Real, estos aparatos DESA se distribuirán en las casetas municipales (Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, El Rengue y Caseta Municipal-San Miguel), además de en las de las entidades ubicadas en el recinto ferial.

En concreto, en la Federación Malagueña de Peñas 'La Alcazaba', Casa de Álora-Gibralfaro, Arte, La Noria, AVOI, La Solera, La Espiga, Monkey, El Gazpachuelo, Koloa, Ágape, Reinas, Peña Martiricos, San Miguel, Peña Santa Cristina, La Conga, Los Claveles-Rincón Cubano, Touché, Peña Atlético Portada Alta, La Asunción, La Rebotica, El Tinglao, Asociación Natural Beach Cambala, Asociación Cultural Litoral-Alboroto ADN, Mamajuana Lombok, Asociación Malagueña de Atletismo-La Pija, Las Polillas, Peña Caballista Monteclaro y La Exquisita.

También en Centro Cultural Renfe, Maruja Limón, Cantina Catrina, Selvática, Los Coloraos, Casa de Melilla, El Portón, Rey de Copas, Amigos de los Mimbrales, A.C.R Ciclista Costa Málaga, El Sarao, Asociación de Amigos de Puerto de la Torre, Maya, El Zaguán de Pepe Higo, Recreo, Peña La Paz, La Sol y el Son, y Los 30 Amigos

MÁLAGA CARDIOPROTEGIDA

Estos dispositivos se incorporarán a la red de equipos que hay distribuidos por la ciudad a través de la iniciativa 'Málaga Cardioprotegida' impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en el año 2016.

Se encuentran registrados en dependencias y vehículos de la Policía Local, la flota de autobuses de la EMT, estaciones de metro, áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos, mercados, hoteles, sedes de colegios profesionales, bancos, empresas, edificios de la Universidad de Málaga o del Parque Tecnológico, centros educativos y en columnas distribuidas por la vía pública, entre otras ubicaciones.

Todas, excepto las de los vehículos de la Policía Local por cuestiones de seguridad, puedan conocerse y consultarse a través del mapa actualizado en tiempo real.

Así, la ciudadanía, en el caso de que fuera necesario su uso, puede localizar la ubicación de todos los desfibriladores a través de sus dispositivos móviles y ordenadores, indicándole ubicación e incluso a través del callejero de Málaga la ruta de acceso más cercana.

En esta plataforma se informa del edificio o espacio público donde están situados, el horario en el que están abiertas esas dependencias y un teléfono de las mismas. Igualmente, se puede saber los desfibriladores que hay cercanos indicando una localización.

Además, en el caso de los dispositivos situados en los autobuses de la EMT se indica la línea, la matrícula, el número del vehículo y la ubicación exacta por donde está circulando en ese momento.

En el marco de este proyecto, el Ayuntamiento de Málaga también colabora cada año con Expaumi en la organización de cursos y talleres de soporte vital básico en los once distritos de la ciudad para garantizar una formación sobre el uso de estos equipos al mayor número posible de personas.