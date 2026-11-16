Recogidos más de 500 kilos de residuos en la jornada de limpieza de los fondos del Puerto Deportivo de Marbella (Málaga)

Jornada de limpieza de los fondos del Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella (Málaga) ha celebrado una jornada de limpieza de los fondos de sus pantalanes este lunes 16 en la que se han retirado más de 500 kilos de residuos. La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Centro de Actividades de Marbella (COIS), ha contado con la participación de alrededor de diez buceadores y una decena de personas de apoyo en tierra, encargadas de trasladar y clasificar los materiales extraídos del agua.

El director del recinto náutico, Carlos Romero, ha explicado que durante la intervención se han localizado distintos objetos, entre ellos escaleras de acceso a las embarcaciones, vallas, pasarelas, vasos, gafas y teléfonos móviles, según ha concretado el Consistorio marbellí en una nota. "Como elemento más llamativo de esta edición, los participantes han encontrado también una radial sumergida", ha indicado.

Al hilo, Romero ha señalado que "se trata de una actuación que permite conocer el estado de los fondos y retirar residuos que no deben acabar en el medio marino". Asimismo, ha indicado que esta iniciativa se enmarca en las iniciativas de carácter medioambiental que se desarrollan en las instalaciones, junto con la renaturalización del agua mediante microarrecifes y las acciones de sensibilización dirigidas a los usuarios.

Además, el responsable portuario ha destacado que "cada año se recogen residuos y observamos una menor presencia de elementos abandonados en el fondo de los pantalanes, lo que refleja una mayor concienciación sobre la importancia de utilizar los espacios habilitados para su depósito".

En este sentido, ha concretado que el puerto dispone de un punto limpio en la zona del varadero para la correcta gestión de los residuos contaminantes. Además, la limpieza de fondos constituye una de las actuaciones vinculadas a los criterios ambientales asociados a certificaciones como las normas ISO y la Bandera Azul.