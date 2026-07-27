La rehabilitación del Palacio de Congresos de Marbella alcanza el 95% de ejecución y concluirá en dos semanas

El concejal de Marbella Diego López visita las obras de rehabilitación del Palacio de Congresos de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) afronta la recta final de las obras de rehabilitación sostenible, reconversión energética y adaptación al cambio climático del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, una actuación que alcanza ya el 95 por ciento de ejecución y que estará finalizada en aproximadamente dos semanas.

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y está financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tras diez meses de trabajos, los operarios ultiman la instalación de más de 500 placas solares fotovoltaicas que permitirán generar energía limpia para abastecer no solo a este equipamiento, sino también a parte de su entorno, reduciendo de forma considerable el consumo energético de estas instalaciones municipales.

El concejal del ramo, Diego López, ha destacado "la complejidad" de una intervención "que ha supuesto una transformación integral del edificio sin que en ningún momento se haya paralizado su actividad".

"Durante este período de trabajo hemos conseguido compatibilizar la ejecución de las obras con la celebración de congresos, eventos y actividades programadas, de manera que el recinto ha permanecido abierto y plenamente operativo", ha señalado.

Además, ha detallado que la intervención ha permitido renovar por completo los sistemas de climatización e iluminación, mejorar el aislamiento y el cerramiento del edificio, impermeabilizar la cubierta e incorporar sistemas inteligentes de gestión energética, convirtiendo estas instalaciones en un edificio mucho más eficiente y sostenible.

De igual modo, ha añadido que uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la implantación de un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. En este sentido, toda el agua recogida en la cubierta del edificio se canaliza hacia unos depósitos instalados en el entorno del Palacio, donde queda almacenada para su posterior utilización en el riego de las zonas verdes, especialmente durante los periodos de escasez hídrica.

Por último, ha subrayado que "esta actuación no solo mejora el rendimiento energético del edificio, sino que incorpora soluciones sostenibles para optimizar el uso de recursos tan valiosos como el agua" y ha reseñado que "es una inversión pensada para hacer del Palacio una infraestructura más eficiente, resiliente y preparada para el futuro".