Los relevos de alcalde con pactos 2+2 cerrados en 2019 se rompen en cinco municipios de los 15 previstos en Andalucía

Castro del Río (Córdoba), único municipio con el pacto entre tres

Andalucía tiene a fecha de este 13 de junio, a dos días de que se cumplan dos años de las sesiones de investidura en los ayuntamientos tras las elecciones municipales de 2019, nueve localidades con alternancia en la alcaldía pactada entre los partidos de gobierno a lo largo del presente mandato (2019-2022) que lo han hecho o lo prevén este mes, uno que lo prevé en 2022 y otros cinco que debían hacerlo ahora, pero el acuerdo se ha roto o está en el aire, que son Gérgal, Felix y Tíjola en la provincia de Almería, Baena (Córdoba) y Almonte (Huelva).

De los municipios con este acuerdo, Castro del Río (Córdoba) y Trevélez (Granada) son los únicos que ya lo han llevado a cabo; La Roda de Andalucía (Sevilla) tiene previsto llevarlo a cabo este martes 15; El Valle (Granada), el sábado 19; Montillana (Granada), esta semana, y Tolox (Málaga), Turre (Almería) y los granadinos de Chimeneas y Huéscar, este mes, aunque aún no se ha cerrado fecha. Completa la lista Arroyo del Ojanco (Jaén), donde el pacto no se cerró en formato 2+2, sino 3+1, y el cambio será en 2022.

Además está Molvízar (Granada), donde la alternancia también se hará en 2022, ya que viene originada del nuevo gobierno surgido tras una moción de censura, de forma que solo queda por repartirse del mandato dos años. Si se cuenta este caso, hay 16 municipios con relevos de alcalde pactados.

Por otro lado está el caso de Granada capital, donde gobernaban hasta esta semana Ciudadanos y PP, con el alcalde liberal Luis Salvador al frente. Sin embargo, los populares han dejado el equipo de gobierno tras reclamarle la vara de mando para la segunda mitad del mandato en base a un acuerdo para que así fuera y que, según su versión, cerraron en 2019 horas antes de la sesión de investidura de Salvador como alcalde. Desde la formación naranja siempre han negado que existiese ese pacto.

De los diez gobiernos locales en los que el pacto su cumple, el PP es el partido que participa en más con siete casos, seguido del PSOE con cinco, Ciudadanos con tres y Adelante con dos. Además, también participan tres partidos locales independientes en distintos casos y en Castro del Río socialistas expulsados del partido y ahora no adscritos.

En este pueblo, el pacto tampoco es 2+2, pues está dividido entre tres partidos: el PP, tres concejales del PSOE que acabaron siendo expulsados del partido y la concejal independiente de la Agrupación de Vecinos por Castro y el Llano (VpCL), quienes pactaron después de las elecciones alternarse en la alcaldía y echar así a IU.

Así pues, tras ser alcaldesa la edil de VpCL, María Ángeles Luque, el exedil socialista Salvador Millán se convirtió en alcalde el 6 de marzo, en base a dicho acuerdo. Está previsto que el último tramo del mandato sea para Julio Criado (PP).

En el otro municipio donde también se ha materializado ya la alternancia, Trevélez, el popular Adrián Gallegos se ha convertido este sábado en el nuevo alcalde, en cumplimiento del acuerdo con Ciudadanos y tras cederle el puesto el ya exalcalde Víctor Expósito.

UNA DE CUATRO EN ALMERÍA

En Almería, en primer lugar está Gérgal, donde hubo un amago de moción de censura por parte del Cs y PSOE, después de que en 2020 los naranjas acusasen al alcalde, Miguel Guijarro (PP), de no respetar el pacto y que en enero de este 2021 el partido le haya abierto un expediente de expulsión. Así pues, está en el aire tanto su expulsión como la alternancia.

En Felix hubo un acuerdo entre PP y PSOE para gobernar, pero a raíz del acuerdo, el Partido Popular a nivel provincial echó a sus concejales del partido porque no aprobaba el acuerdo. Así pues, con la alternancia en el aire, ya no sería entre socialistas y populares, sino entre socialistas y ediles no adscritos.

En Tíjola gobierna Cs y tenía un pacto con el PP; sin embargo, a principios de mayo el alcalde, José Juan Martínez, y los dos ediles naranjas que conforman el equipo de gobierno dejaron el partido y se hicieron no adscritos, de forma que la alternancia con los populares también está en el aire.

Por último, en Turre gobierna Turre para la Gente y la idea es que se produzca el relevo en junio, pero no se saben si el PSOE va a mantener como candidata a María Isabel Jiménez o va a ser otra persona porque está siendo investigada por prevaricación, aunque el pacto, a priori, sigue en pie.

HUELVA Y CÓRDOBA

En Almonte el pacto está en el aire, aunque días atrás el primer teniente de alcalde, el socialista José Miguel Espina, ha asegurado estos días que el pacto de gobierno, formado con Mesa de Convergencia y PP, se cumplirá. De cumplirse, la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), debe dimitir y dar paso a un edil socialista, previsiblemente el propio Espina.

En Baena, los dos concejales de Independientes por Baena (Iporba), formación surgida de una escisión del PSOE y liderada por el exalcalde socialista de Baena y exsenador Luis Moreno, dieron en 2019 la alcaldía a Cristina Piernagorda (PP), quien firmó un pacto con Cs para alternarse este mes de junio al frente del Consistorio.

En las elecciones el PSOE perdió su mayoría absoluta, aunque logró ser la fuerza más votada con cinco ediles, mientras que el PP consiguió cuatro, IU tres, Cs también tres e Iporba dos. No obstante, un edil de Iporba fue expulsado del partido y ahora el gobierno local no tiene la mayoría absoluta que asegure la alternancia pactada. En las próximas horas o días se sabrá más.

SEIS PUEBLOS EN GRANADA

El caso más curioso en la provincia de Granada es el de El Valle, donde el alcalde, Benjamín Ortega, militante de Podemos que encabezó la lista de Vecinos por El Valle, tiene previsto ceder el sábado 19 el bastón de mando a su primera teniente de alcalde, Sandra García Marcos (PP), en virtud del acuerdo alcanzado entre los dos grupos.

En Montillana, la alcaldesa, Eva María Cano (Cs), ya ha presentado su carta de dimisión y hay convocado un Pleno para toma de conocimiento de la renuncia este lunes, al que está previsto siga otro durante la semana para la investidura de la hasta ahora primera teniente de alcalde, la socialista Irene Cano.

El PP y Cs acordaron relevo en Huéscar, en el norte de la provincia, para la mitad del mandato, cuando está previsto que la popular Soledad Martínez deje el bastón de mando a la formación naranja.

En Chimeneas, el alcalde, Pedro Salvatierra (PSOE), tiene previsto dar un paso atrás y convocar Pleno extraordinario este mes para ceder el bastón de mando a su primer teniente de alcalde, Miguel Pérez Izquierdo (Adelante), en virtud del acuerdo entre los dos grupos.

Ya para 2022 debe haber relevo en Molvízar, pues allí el PP se repartió el mandato hace menos de un año con los independientes de Centrados en Granada, una alternancia dentro del pacto que hicieron para echar al PSOE con una moción de censura, en la que salió elegida la popular Faustina Béjar.



JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA

En la provincia de Jaén, en Arroyo del Ojanco el PP pactó con los independientes de la Agrupación Electoral Arroyo del Ojanco (AEAO) un gobierno en detrimento del Partido Socialista, primera fuerza. En base a dicho acuerdo, cambiará el alcalde en enero de 2022, cuando José Berrio (PP) dejará el puesto a la independiente Fina Millán, que sería la alcaldesa durante el último año y medio de mandato.

En la de Málaga, el municipio de Tolox cambiará de alcalde a mediados de junio de este año, cuando el alcalde, el popular Bartolomé Guerra, dejará el cargo y será sustituido por la socialista Francisca García. En esta localidad de la Sierra de las Nieves, de poco más de 2.000 habitantes, se decidió la alcaldía por sorteo de desempate, ya que empataron en votos en las municipales.

En la provincia de Sevilla, en La Roda el PP prevé darle este martes 15 el bastón de alcalde a IU, tras un pacto por el que aislaban al PSOE.