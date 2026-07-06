Renfe inicia en Málaga las primeras obras del plan A Punto en la estación de Plaza Mayor - RENFE

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de Plaza Mayor, de la línea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga, será la primera en Andalucía en la que se acometerán las obras de mejora a corto plazo y alto impacto que Renfe impulsa en todo el territorio dentro del plan A Punto.

Este programa contempla actuaciones en estaciones de Cercanías y Ancho Métrico de toda España con el objetivo de mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de instalaciones, ha indicado Renfe en un comunicado.

Esta primera actuación en Plaza Mayor supone una inversión de 223.234,23 euros y se centra en la renovación del andén, con nueva barandilla en todo el perímetro del andén y en la escalera de acceso. El proyecto incluye asimismo la renovación de los módulos de autoventa y del cuarto técnico. También se retirará y recolocará el mobiliario -bancos, apoyos isquiáticos y elementos fijos- para optimizar el espacio y mejorar el flujo de viajeros.

Este proyecto contempla la rehabilitación de la marquesina y la incorporación un nuevo canalón adaptado a su geometría para mejorar la evacuación de aguas. Asimismo, se instalarán nuevas luminarias en la estructura de la marquesina y se renovará o ampliará la iluminación del andén. Por último, se ejecutará un módulo independiente para integrar las dos máquinas de autoventa.

PROGRAMA A PUNTO EN 13 ESTACIONES DE CERCANÍAS DE ANDALUCÍA La inversión total prevista asciende a 3,2 millones de euros para actuaciones rápidas de alto impacto y corto plazo a ejecutar en 13 estaciones de los núcleos de Cercanías de Málaga, Cádiz y Sevilla. Está previsto que la duración global del plan sea de 18 meses.

El 'Plan A Punto' en Andalucía contempla obras en varias estaciones, aunque está sujeto a modificaciones. En concreto, Cercanías Málaga: Plaza Mayor, Victoria Kent, Málaga-Centro Alameda, Torreblanca y Montemar Alto; Cercanías Cádiz: San Fernando-Bahía Sur, Puerto de Santa María, San Fernando Centro, Las Aletas; y Cercanías Sevilla: Dos Hermanas, San Bernardo, Utrera, Virgen del Rocío.

Por otro lado, han señalado que el plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.

El plan A Punto en Málaga es parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros a ejecutar en un plazo global de 18 meses. Renfe ha diseñado un logo/marca, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las instalaciones "a punto".