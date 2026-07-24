Renfe inicia obras de mejora de accesibilidad en andén en la estación de Torreblanca del Cercanías de Málaga

Renfe inicia las obras de mejora de accesibilidad e iluminación en andén en la estación de Torreblanca - RENFE

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad e iluminación de la estación de Torreblanca, de la línea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga. Estos trabajos forman parte del plan A Punto, un programa de mejora a corto plazo y alto impacto que Renfe impulsa en todo el territorio con el objetivo de mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de instalaciones.

Esta actuación en Torreblanca supone una inversión de 251.437,74 euros y se centra en la mejora de la accesibilidad, la iluminación y la renovación de los módulos de autoventa y del cuarto técnico, garantizando en todo momento la operatividad de la estación.

En el acceso se ejecutará una nueva rampa accesible formada por dos tramos, sustituyendo una de las escaleras existentes, lo que permitirá disponer de un itinerario totalmente accesible para los usuarios, han indicado en un comunicado.

Además, se instalará una barandilla completamente nueva en el perímetro del andén, en la rampa y en la escalera, con doble pasamanos de acero inoxidable. También, se retirará y recolocará el mobiliario para optimizar el espacio y se rehabilitará la marquesina mediante decapado o lijado, aplicación de un nuevo sistema de pintura y limpieza final.

Por otro lado, se ejecutará un módulo independiente para integrar las dos máquinas de autoventa, que incluirá un cuarto técnico equipado con cuadro eléctrico y equipos auxiliares, así como un cuarto de limpieza para almacenamiento.

La obra se desarrollará en un plazo de cuatro meses y medio, combinando trabajos diurnos y nocturnos, manteniendo siempre operativos los itinerarios de viajeros.

PROGRAMA A PUNTO EN 13 ESTACIONES DE CERCANÍAS DE ANDALUCÍA

La inversión total prevista asciende a 3,2 millones de euros para actuaciones rápidas de alto impacto y corto plazo a ejecutar en 13 estaciones de los núcleos de Cercanías de Málaga, Cádiz y Sevilla. Está previsto que la duración global del plan sea de 18 meses.

El plan A Punto en Andalucía contempla obras en las diversas estaciones, aunque está sujeto a modificaciones. En concreto, Cercanías Málaga: Plaza Mayor, Victoria Kent, Málaga-Centro Alameda, Torreblanca y Montemar Alto; Cercanías Cádiz: San Fernando-Bahía Sur, Puerto de Santa María, San Fernando Centro, Las Aletas; y Cercanías Sevilla: Dos Hermanas, San Bernardo, Utrera, Virgen del Rocío.

El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.

El plan A Punto en Málaga es parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros a ejecutar en un plazo global de 18 meses. Renfe ha diseñado un logo/marca, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las instalaciones "a punto".