Rescatada en helicóptero una mujer de 63 años en las proximidades del Pico Jabalcuza en Torremolinos (Málaga)

MÁLAGA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años natural de Almería ha sido rescatada este domingo, 22 de febrero, en helicóptero en las proximidades del Pico Jabalcuza en el término municipal de Torremolinos (Málaga).

Según ha informado la Benemérita en una nota, sobre las 14,45 horas de la tarde la Guardia Civil de Málaga ha recibido un aviso de que una mujer se había fracturado el tobillo en las proximidades del Pico Jabalcuza y que no podía desplazarse por si misma.

Hasta dicha ubicación se han desplazado efectivos de la Guardia Civil del Grupo de Rescate en Montaña, con el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil de Granada hasta el lugar para su rescate. Según han indicado, aproximadamente una hora después se ha consigue elevar a la accidentada y ha sido trasladada en el helicóptero hasta el Hospital del Guadalhorce.