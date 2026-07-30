Rescatado un joven herido en Málaga tras caer por un terraplén de 30 metros de desnivel

Herido un joven tras caer por un terraplén de unos 30 metros de desnivel en Málaga capital - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido y ha tenido que ser rescatado en la madrugada de este jueves tras caer por un terraplén de unos 30 metros de desnivel en la zona de Puerto de la Torre, en Málaga capital.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 01,30 horas, en la Junta de los Caminos, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y, en concreto, una dotación del parque Central (Martiricos) formada por un furgón de rescate, un vehículo de útiles y otro vehículo ligero.

Una vez realizado el rescate, la víctima fue atendida y trasladada a centro hospitalario por los servicios sanitarios del 061, según han señalado las citadas fuentes.