Retiran los restos de los vehículos accidentados en la MA-20 en Málaga, en la que actuarán para restablecer el tráfico

Accidente de un camión en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga capital. - ENCIERRO BOMBEROS MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los restos de los dos vehículos accidentados este pasado miércoles en la MA-20 en el túnel de Ortega Prados en Málaga, que se saldó con un taxista herido al caer un camión sobre su coche, ya han sido retirados de la calzada, aunque se tendrán que realizar actuaciones en la vía, con la previsión de que "durante la madrugada queden finalizados los trabajos y restablecido el tráfico con normalidad".

Así lo han informado desde la Subdelegación del Gobierno, que ha señalado que tras la retirada se ha reabierto el carril de incorporación a la MA-20 desde la Avenida Valle Inclán para aliviar el tráfico.

Pero, han señalado que como consecuencia del siniestro, el aglomerado de esta vía en el interior del conocido como falso túnel de Carlos Haya se ha visto dañado, por lo que se tendrán que realizar actuaciones para repararlo.

Así, han indicado que la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar en breve los trabajos para la reparación de la calzada en un tramo de unos 100 metros "para garantizar la reapertura en condiciones de seguridad vial con la máxima celeridad".

Al respecto, han señalado que para la ejecución de estos trabajos, volverá a cerrarse al tráfico el carril de incorporación a la MA-20 desde la Avenida Valle Inclán.

Asimismo, la Demarcación de Carreteras ha reparado el cuadro eléctrico del túnel y la barrera de seguridad que separa el ramal de Valle Inclán con el tronco de la MA-20, que también se han visto dañados por el siniestro vial.