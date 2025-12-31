Los Reyes Magos de Oriente visitan el Museo del Automóvil de Málaga para entregar juguetes a Hogar Abierto

Los Reyes Magos de Oriente visitan el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga para entregar juguetes a Hogar Abierto. - MAM

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente visitarán este viernes, 2 de enero, el Museo del Automóvil y de la Moda (MAM) de Málaga para recoger las cartas de los niños y niñas de toda la provincia y para la entrega oficial de todos los juguetes recogidos a la asociación malagueña Hogar Abierto.

Será a partir de las 12.00 horas en la plaza de Tabacalera de la capital malagueña, donde se encuentra situado el MAM, donde harán su tradicional entrada, recorriendo la zona a bordo de tres vehículos históricos pertenecientes a la colección del museo, han informado desde el recinto en una nota.

En esta ocasión, los Reyes Magos estarán encarnados por personas estrechamente vinculadas al compromiso social del evento. Melchor y Gaspar serán representados por Diego Moreno y Pedro Báez, miembros del equipo del MAM, mientras que el Rey Baltasar será interpretado por Mohamed Sima, usuario de CEAR Andalucía, entidad que trabaja en la defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

Según han explicado, además de la entrega de los regalos, durante el evento los más pequeños podrán acercarse a Sus Majestades para entregarles sus cartas y "compartir sus deseos". Además, la cita contará un año más con villancicos interpretados por la pastoral de Juan Guerrero de Málaga y estarán como invitados miembros de la Legión 501.