Rincón de la Victoria celebra este domingo el Concierto de Bandas Sonoras con un recorrido musical por el cine

Cartel del Concierto de Bandas Sonoras con un recorrido musical por el cine - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

MÁLAGA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El auditorio municipal de Rincón de la Victoria (Málaga) acogerá este domingo, 26 de julio, una nueva edición del Concierto de Bandas Sonoras, que este año alcanza su décima edición.

El programa se dividirá en dos bloques temáticos, ofreciendo un recorrido por algunas de las composiciones más icónicas de las últimas décadas. La primera parte estará dedicada a los grandes clásicos del cine de aventuras.

El concierto arrancará con una divertida obertura inspirada en La familia Addams y Miércoles, para continuar con inolvidables bandas sonoras de títulos como Silverado, Indiana Jones y Hook, auténticos referentes de la historia del séptimo arte.

Tras un breve descanso, la segunda parte adoptará un tono más familiar y desenfadado con piezas de Detective Conan, Ratatouille, La princesa Mononoke y Super Mario Galaxy, antes de culminar con la música de Shrek 2, una de las bandas sonoras más populares y reconocibles del cine de animación. El concierto tendrá lugar a partir de las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La Asociación Músico-Cultural Banda de Música de Rincón de la Victoria, bajo la dirección de Adrián Ruiz Sánchez y José Luis Pérez Zambrana, ofrecerá un viaje musical por algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine, la televisión, el anime y los videojuegos, en un concierto para espectadores de todas las edades.

La concejala de Cultura, Paz Couto, ha destacado que "esta cita musical, ya consolidada en la programación estival del municipio, ofrecerá una propuesta dinámica y variada que combina estilos, emociones y épocas, acercando la música sinfónica tanto a los aficionados como a los amantes del cine y las bandas sonoras".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado que "el Concierto de Bandas Sonoras se ha convertido en una de las actividades culturales con mayor acogida del verano gracias a una propuesta original y de gran calidad artística".

Asimismo, ha agradecido a la banda municipal "su compromiso por acercar la música de banda a nuevos públicos mediante iniciativas tan atractivas como esta".