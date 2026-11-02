Rincón de la Victoria concentra su campaña en Reino Unido en las ciudades con vuelo directo a Málaga - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) participará en World Travel Market London, la feria de referencia del mercado británico que se celebra del 3 al 5 de noviembre en el recinto ExCeL, con una estrategia de promoción desplegada en tres frentes simultáneos como son la presencia profesional en la feria, una campaña de exterior digital en el transporte público londinense y una campaña en redes sociales diseñada con un criterio de segmentación inédito hasta ahora en la promoción turística del municipio.

El conjunto de acciones se enmarca en la estrategia 'Más Allá del Verano', que bajo el claim internacional 'Beyond Summer' posiciona a Rincón de la Victoria "como alternativa auténtica dentro de la Costa del Sol, con el patrimonio histórico y el entorno natural como principales argumentos ante un mercado que conoce el destino desde hace décadas", han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La principal novedad de esta edición es el criterio con el que se ha diseñado la campaña en redes sociales. En lugar de dirigirse al conjunto del territorio británico, la promoción se concentra exclusivamente en las áreas de influencia de los aeropuertos con vuelo directo a Málaga, cruzando ese criterio con los datos de búsquedas de viaje hacia la provincia registradas en los últimos meses.

Reino Unido cuenta con veintitrés aeropuertos con conexión directa con Málaga, y la campaña prioriza las ciudades donde coinciden una mayor capacidad aérea y un mayor volumen de búsquedas: Londres, Manchester, Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle, Edimburgo, Leeds, Nottingham y Liverpool.

Asimismo, han indicado que la segmentación se completa con criterios de perfil de viajero y con la distribución de la inversión a lo largo de la semana en función de los días en que se concentran las búsquedas de viaje.

El objetivo de este planteamiento es evitar la dispersión del impacto y dirigir el mensaje únicamente a quienes pueden materializar el viaje sin escalas, en un mercado en el que el coste publicitario es de los más elevados de Europa.

SESENTA PANTALLAS DIGITALES EN EL TRAYECTO HACIA LA FERIA

Desde el Ayuntamiento han valorado que es la primera vez que Rincón de la Victoria se promociona en el metro de Londres, después de que el municipio estrenara este tipo de acciones en el transporte público de Berlín el pasado mes de marzo. Desde este lunes al jueves, día 5 de noviembre, el destino estará presente en sesenta pantallas digitales de la red de Transport for London, el operador público de transporte de la capital británica.

El circuito se organiza en dos niveles. Un primer bloque de catorce pantallas de máxima visibilidad emitirá en las franjas de mayor afluencia --de 06,00 a 09,59 y de 16,00 a 19,59 horas-- en cuatro enclaves estratégicos: Leicester Square, en pleno West End; Liverpool Street, con enlace directo al recinto ferial por la línea Elizabeth; Paddington, punto de llegada de los trenes procedentes del aeropuerto de Heathrow; y Canary Wharf, el distrito financiero donde se aloja buena parte de los delegados.

Un segundo bloque de cuarenta y seis pantallas se distribuye por el resto de la red con emisión continuada de 06,00 a 23,00 horas, alcanzando estaciones como Heathrow Terminals --en el propio aeropuerto--, King's Cross St Pancras, London Bridge, Victoria, Bank, Embankment, Baker Street, Knightsbridge o Hammersmith, entre una treintena de enclaves repartidos por toda la ciudad.

En conjunto, la campaña contabiliza 108.000 emisiones y una previsión de 285.000 impactos cualificados sobre profesionales del sector turístico, delegados acreditados y viajeros. Al tratarse de un circuito íntegramente digital, la acción se ejecuta sin impresión, sin papel y sin residuos de producción, manteniendo el criterio de sostenibilidad aplicado en la campaña de Berlín.

Por otro lado, han indicado que durante los tres días de World Travel Market, la delegación municipal mantendrá una agenda de reuniones con turoperadores y agencias británicas especializadas en turismo cultural y de naturaleza, con el objetivo de ampliar la presencia del destino en sus catálogos de viaje.

La campaña de exterior y la campaña digital se dirigen, por tanto, a dos públicos complementarios: la primera al profesional que acude a la feria y la segunda al viajero final.

Sobre este último punto han señalado que el peso creciente del mercado británico en el municipio. Entre enero y octubre de 2026, 10.205 turistas británicos visitaron Rincón de la Victoria, un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que sitúa a Reino Unido como segundo mercado internacional del destino, por detrás únicamente de Alemania, y como primer mercado de fuera de la Unión Europea.