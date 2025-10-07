Rincón de la Victoria convoca el Concurso de Fotografía del que saldrá el calendario turístico para 2026 - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, a través de su Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha la séptima edición del Concurso de Fotografía 'Turismo en Rincón', una iniciativa consolidada que año tras año se convierte en una ventana para mostrar la belleza y diversidad de nuestro municipio.

Así, desde este martes y hasta el 31 de octubre de 2025, fotógrafos profesionales, aficionados y todos aquellos amantes de Rincón de la Victoria podrán enviar sus mejores instantáneas para optar a formar parte del calendario turístico oficial de 2026, que será presentado en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el evento turístico más importante de España.

El VII Concurso de Fotografía 'Turismo en Rincón' tiene como objetivo principal promocionar el municipio mediante imágenes que reflejen sus paisajes naturales, patrimonio histórico, fiestas tradicionales, gastronomía, actividades deportivas y otros aspectos que definen la identidad turística y cultural de Rincón de la Victoria.

Las doce fotografías seleccionadas ilustrarán cada uno de los meses del calendario turístico, convirtiéndose en embajadoras visuales del destino.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la "importancia" de esta convocatoria. "El concurso se ha consolidado como una herramienta fundamental para la promoción de nuestro municipio. Cada imagen captura no solo la belleza de nuestros paisajes, playas y patrimonio, sino también el espíritu de nuestra tierra y nuestras tradiciones. Es una forma de implicar a la ciudadanía en la difusión turística de Rincón de la Victoria y de proyectar nuestra identidad en foros nacionales e internacionales como Fitur", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha subrayado el valor estratégico del concurso: "Cada edición recibimos cientos de fotografías que reflejan los rincones más emblemáticos y también los más desconocidos de nuestro municipio".

"Este concurso nos ayuda a posicionar a Rincón de la Victoria como un destino turístico atractivo los 365 días del año, fortaleciendo nuestra presencia en el panorama turístico de la Costa del Sol y la Axarquía", ha señalado.

El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años residentes en España. Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas, sin haber sido expuestas previamente en otros concursos, plataformas digitales o medios impresos.

En cuanto a los requisitos técnicos han precisado que el formato es horizontal (apaisado), el tamaño mínimo de 1920x1080 píxeles; el formato de archivo es JPG; y el número de fotografías es ilimitado por participante.

Las imágenes deben enviarse por correo electrónico a turismo@turismoenrincon.es, indicando en el asunto 'VII Concurso Fotografía Turismo en Rincón' junto con el nombre del autor.

Los participantes tienen total libertad para capturar cualquier aspecto del municipio que consideren relevante para su promoción turística.

Entre las temáticas sugeridas se encuentran paisajes naturales: playas, acantilados de El Cantal, parques y espacios naturales; patrimonio histórico y cultural: Casa Fuerte de Bezmiliana, Torres Almenaras, Cueva del Tesoro, Cueva de la Victoria, Villa Antiopa; fiestas y tradiciones: Concurso de Verdiales, Feria, procesiones, eventos culturales; gastronomía local: Boquerón Victoriano, espetos, productos de la Axarquía; deporte y ocio: actividades náuticas, senderismo, ciclismo, golf en Añoreta; y vida cotidiana y momentos especiales que reflejen la esencia del municipio.

Los autores de las doce fotografías seleccionadas recibirán un pack de premios que incluye, entre otros, merchandising oficial del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria; cena para dos personas en un restaurante del municipio; y entradas para las principales atracciones turísticas: Cueva del Tesoro, Cueva de la Victoria y Villa Antiopa.

En caso de que un mismo fotógrafo resulte seleccionado con varias imágenes, el premio se entregará una única vez, al no ser acumulativo.

El Concurso de Fotografía 'Turismo en Rincón' ha experimentado un crecimiento constante desde su primera edición. En la VI edición (2024), se alcanzó un nuevo récord más de 422 fotografías procedentes de los cuatro núcleos del municipio: Rincón de la Victoria, La Cala del Moral, Torre de Benagalbón y Benagalbón. La calidad de las imágenes presentadas ha permitido crear calendarios de gran valor estético y promocional que han sido distribuidos en Fitur y otros eventos turísticos relevantes.

El calendario resultante del VII Concurso será una herramienta clave en la estrategia de promoción turística del municipio. Su presentación oficial en Fitur 2026 permitirá dar visibilidad a Rincón de la Victoria ante profesionales del sector, tour operadores, medios de comunicación especializados y el público general, consolidando la imagen del municipio como destino turístico de referencia en la Costa del Sol Oriental y la comarca de la Axarquía.

Desde la Concejalía de Turismo se anima a toda la población, así como a visitantes y turistas que conozcan el municipio, a participar en esta séptima edición. "Cada fotografía es una oportunidad para mostrar al mundo por qué Rincón de la Victoria es un lugar especial, con un patrimonio único, playas excepcionales y una calidad de vida envidiable", concluye el concejal Antonio José Martín. El plazo para enviar las fotografías finaliza el 31 de octubre de 2025.