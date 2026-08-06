Rincón de la Victoria limitará el funcionamiento de la fuente ornamental de la plaza del Agua por el uso incívico

Plaza del Agua de Rincón de la Victoria - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓNDE LA VICTORIA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) limitará temporalmente el funcionamiento de la fuente ornamental de la plaza del Agua debido al uso incívico e inadecuado que algunas personas vienen haciendo de esta instalación.

La medida responde a una situación que se repite desde hace varias semanas, durante las cuales la fuente ha sido utilizada para ducharse, lavar objetos como tablas de surf o paddle surf e, incluso, para asear mascotas, según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha explicado que "se ha informado y advertido en numerosas ocasiones a las personas que estaban haciendo un uso inadecuado de la fuente, pero la situación ha continuado repitiéndose de forma constante, por lo que finalmente nos hemos visto obligados a adoptar esta medida temporal".

Además, ha señalado que "la arena que introducen los bañistas en la instalación puede afectar al sistema de funcionamiento de la fuente y provocar averías, con el consiguiente coste económico para las arcas municipales".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha lamentado tener que adoptar esta decisión. "Nos duele especialmente porque la plaza del Agua es un espacio muy frecuentado por las familias y un lugar de encuentro y disfrute para muchos niños durante el verano. Sin embargo, el comportamiento incívico de una minoría nos obliga a aplicar una medida que no habríamos querido tomar".

Así, la fuente permanecerá en funcionamiento exclusivamente entre las 22,00 y las 00,00 horas. Durante el resto del día permanecerá cerrada, ya que es en esa franja cuando se registra el mayor número de incidencias, coincidiendo con el regreso de los usuarios de las playas.

El Ayuntamiento confía en poder restablecer el horario habitual de la instalación en cuanto cesen los usos inadecuados y las circunstancias lo permitan. Asimismo, el regidor ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

"Pedimos civismo, respeto por los espacios públicos y un uso responsable de las instalaciones municipales. En un contexto en el que, además, debemos ser especialmente sensibles con el consumo de agua, es fundamental que todos contribuyamos a conservar estos espacios para que puedan seguir siendo disfrutados por toda la ciudadanía", han señalado.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado que las playas del municipio cuentan con duchas habilitadas para los usos previstos y reitera su llamamiento a la colaboración ciudadana para preservar el buen estado de los espacios públicos.