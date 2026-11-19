Rincón de la Victoria (Málaga) abre el plazo de solicitud para el Campamento de Garantía Alimentaria Navidad 2026. - AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través del Área de Bienestar Social, ha abierto este jueves el plazo de presentación de solicitudes del Campamento de Garantía Alimentaria Navidad 2026.

La convocatoria está destinada a menores empadronados en Rincón de la Victoria que sean beneficiarios del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil gestionado por los Servicios Sociales municipales, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años.

En esta edición se ofertarán 75 plazas. El campamento se desarrollará del 23 de diciembre al 5 de enero de 2027, en horario de 9,00 a 15,00 horas, cubriendo el periodo vacacional, a excepción de los festivos 25 de diciembre, 1 y 6 de enero que permanecerá cerrado.

El campamento y todos los servicios serán completamente gratuitos e incluirán servicio de desayuno, comedor, merienda, autobús, aula matinal (de 7,00 a 9,00 horas), y aula de post-salida (de 15,00 a 16,00h).

El periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 11 de diciembre. Las solicitudes podrán recogerse en el Área de Bienestar Social, en el Registro General del Ayuntamiento y a través de la página web municipal, www.rincondelavictoria.es.

Una vez cumplimentada la documentación, deberá presentarse en el Registro de Entrada General del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, han explicado a través de una nota.

Para ampliar información, las familias pueden dirigirse al Área de Bienestar Social o contactar telefónicamente a través del número 952 978 294.