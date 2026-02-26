Rincón de la Victoria (Málaga) organiza más de una decena de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

El acto central será el jueves 5 de marzo con la Carrera de la mujer, una actividad abierta a toda la ciudadanía

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria va a llevar a cabo más de una decena de actividades con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Una programación trasversal en el que habrá talleres, actividades culturales, deportivas y donde el acto central será la Carrera de la mujer el próximo jueves 5 de marzo.

"Será una semana dedicada a la promoción de la igualdad, el bienestar social y la participación activa de las mujeres y hombres de nuestro municipio. Esta programación se ha diseñado de manera transversal, contando con la implicación de distintas áreas municipales, con el objetivo de abordar la igualdad desde ámbitos tan importantes como la cultura, el deporte, la educación y el bienestar social", ha explicado la edil de Mujer e Igualdad, Belén Gutiérrez.

En este sentido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha insistido en que "sigue siendo muy necesario que las administraciones trabajen con el tejido social y la comunidad educativa para llevar a cabo políticas de igualdad y respeto. Este equipo de gobierno no dejará de trabajar en actividades que ayuden a construir una sociedad más justa, especialmente desde las edades más tempranas".

Desde el Área de Cultura se ha organizado una jornada educativa sobre el papel de la mujer en el mundo del flamenco, un evento impulsado por la Peña El Piyayo, que pone en valor la contribución histórica y actual de la mujer dentro de una de nuestras señas de identidad cultural más importantes. Más de un centenar de estudiantes de Secundaria del municipio participarán el próximo 6 de marzo en esta iniciativa intercentros.

En el ámbito deportivo, desde el área de Deportes se impulsan diversas actividades como la del próximo día 7 de marzo. El baloncesto será protagonista en el Torneo Día de la mujer fomentando la participación de las mujeres en el deporte y visibilizando el talento femenino.

De igual forma, el Club Rugby Victoriano organiza desde su sección femenina el torneo de rugby femenino La Tiburona, una cita en el que, en esta segunda edición, se reunirán más de 70 jugadoras procedentes de distintos puntos de España. Participarán equipos femeninos de Málaga, Granada, Gibraltar e incluso Mallorca, convirtiendo el torneo en un punto de encuentro que refuerza el crecimiento del rugby femenino.

Por su parte, desde el Área de Bienestar Social, Mujer e Igualdad se llevarán a cabo diversas actividades educativas y de sensibilización. Entre ellas, el Concurso de Cartelería con motivo del 8 de marzo, talleres de coeducación dirigidos a todos los centros educativos del municipio, talleres de sensibilización sobre el consumo de pornografía destinados al alumnado de Secundaria, y el Taller de Pepuka, orientado al alumnado de Infantil y Primaria para trabajar la igualdad y la prevención de la violencia desde edades tempranas.

Para el próximo 5 de marzo se ha organizado el acto central de esta programación: la Carrera de la mujer, "una actividad deportiva y participativa abierta a toda la ciudadanía, que busca fomentar hábitos saludables, la convivencia y la visibilización del papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad", ha apuntado Gutiérrez.

La jornada dará comienzo a las 10 horas con la apertura del evento y la animación para los participantes, creando un ambiente festivo y participativo desde el inicio.

A las 10.30 horas se realizará el reparto de camisetas a todas las personas participantes, y a las 11.00 horas tendrá lugar la salida oficial de la carrera desde la Plaza Pepe El Boticario, con recorrido hasta la Sala Mare Nostrum de La Cala del Moral, regresando nuevamente al punto de salida. "Está previsto que la carrera finalice aproximadamente a las 12:15 horas, momento en el que pondremos el broche a esta actividad deportiva que simboliza unión, igualdad y compromiso social", ha señalado la edil.

Además de este acto central, durante toda la semana se desarrollarán los Talleres de Corresponsabilidad, Organización y Bienestar Social en la Era Digital, una iniciativa formativa destinada a ofrecer herramientas prácticas para mejorar la conciliación, el bienestar personal y la adaptación a los nuevos entornos digitales.

"Estos talleres incluirán formación en corresponsabilidad y coeducación familiar, gestión del cansancio derivado de las actividades diarias y reorganización del tiempo personal, así como el acceso a la digitalización e higiene digital", ha explicado Gutiérrez.

Todos estos talleres se llevarán a cabo en las sedes de las distintas asociaciones de mujeres del municipio, reforzando así el tejido asociativo local y acercando la formación a nuestras vecinas.

Para el día 3 de marzo, los talleres se llevarán a cabo en la Asociación Estrella de Alba, a las 17 horas, y en Amuaxa, a las 17.30 horas. Para el miércoles 4 de marzo, será la Asociación Azalea la que acoja este taller a las 17 horas. El jueves 5 de marzo, a las 17 horas, el taller será en la Asociación Amanecer de la Torre y el viernes 6 de marzo se cerrará el ciclo a las 17 horas en la Asociación Benalbinas.

"Sólo nos queda invitar a toda la ciudadanía a participar activamente en esta programación, que pretende no solo celebrar el Día de la Mujer, sino seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, corresponsable y comprometida", ha zanjado el alcalde.

Por otro lado, y más allá de esta programación con motivo del 8M, en la sesión plenaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se ha aprobado también la moción con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, moción que se ha aprobado con los votos a favor del PP, PSOE y Con Rincón.