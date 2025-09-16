Rincón de la Victoria tendrá el 3 y 4 de noviembre de una unidad móvil para expedir DNI y pasaportes

Rincón de la Victoria tendrá el 3 y 4 de noviembre de una unidad móvil para expedir DNI y pasaporte. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de Rincón de la Victoria (Málaga) podrán renovar tanto su DNI como el pasaporte sin tener que desplazarse a otros municipios los próximos días 3 y 4 de noviembre cuando se instalará una unidad móvil Vidoc de la Policía Nacional en la Plaza de la Constitución a tal efecto.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han indicado que esta acción está especialmente dirigida a las personas con movilidad reducida o aquellas que cuenten con dificultad para desplazarse fuera de nuestro término municipal para realizar estos trámites.

"Dentro del marco de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Dirección General de la Policía Nacional, se encuadra esta iniciativa que acerca, más si cabe, la administración al ciudadano. Algo que viene siendo una de las prioridades de este equipo de gobierno", ha explicado el alcalde, Francisco Salado.

Con el despliegue de los vehículos Vidoc, que disponen de las mismas funcionalidades que una Unidad de Documentación fija, se podrá expedir tanto el DNI como el pasaporte en un mismo acto y de forma inmediata. Asimismo, también se podrá renovar el certificado asociado al DNI electrónico en caso de pérdida u olvido.

En este sentido, la edil de Régimen Interior, Josefa Carnero, ha recordado que "en el Ayuntamiento contamos con un Punto de Actualización de Documentación, que permite actualizar este certificado electrónico asociado al dnie".

Para poder acceder a este servicio durante los días 3 y 4 de noviembre, los ciudadanos que así lo deseen, deberán pedir cita previa en el teléfono 952 402 300 desde este miércoles, 17 de septiembre, al 24 de octubre (o hasta alcanzar el número máximo de citas). Para las personas que tengan algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, se reservará un cupo de las mismas.

El horario de atención a los usuarios será el comprendido entre las 10.00 horas, cuando se atenderá la primera cita, y hasta las 13.00 horas. "Está previsto que se vaya atendiendo a dos ciudadanos de forma simultánea. Además, los vecinos podrán solicitar los dos trámites, tanto el DNI como el pasaporte, y se hace la gestión en el mismo turno", ha destacado Carnero.

Rincón de la Victoria cuenta desde este mes de marzo con un Puesto de Actualización de Documentación (PAD), donde se puede renovar de una manera sencilla, además de gratuita, los certificados electrónicos del DNI y cambiar la contraseña de acceso. Algo que es posible gracias al convenio que se firmó entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Policía.

Con la instalación de este PAD se viene potenciando el uso del certificado que lleva asociado nuestro DNI, que es uno de los métodos de acceso y autentificación que menos utilizamos a la hora de hacer nuestras gestiones con la administración pública; "una herramienta más para acercar la administración al ciudadano".

El PAD está ubicado en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, junto al punto del SAE donde los vecinos pueden sellar su tarjeta de demandante de empleo.