Riogordo celebra el décimo aniversario de su tradicional Fiesta de la Molienda con un evento online el día 20

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Riogordo celebra el décimo aniversario de su tradicional Fiesta de la Molienda, declarada de Singularidad Turística Provincial, con un evento online que tendrá lugar el 20 de febrero.

El programa de actividades, que incluye conferencias, documentales, un recital de poesía y vídeos sobre la elaboración artesanal de aceite de oliva verdial y de recetas como el gazpacho, se podrá seguir en el canal de YouTube de La Molienda.

La presentación ha tenido lugar este jueves en el Museo Etnográfico Municipal, con el alcalde, Antonio Alés; Enrique Godínez, director del Museo Etnográfico Municipal y responsable de las exposiciones; Francisco Lorenzo Tapia, presidente y socio fundador de la asociación Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite, y coordinador general de la Molienda; Leila Bayandor, impulsora y responsable de 'La Molienda in English', y Antonio Gavilán, colaborador directo y responsable del recital de poesía.

En esta ocasión será una edición distinta y especial debido a la pandemia de la COVID. Es por ello que este año se celebrará la décima edición sin público y en formato online.

La Molienda Online tendrá como protagonista principal el aceite de oliva virgen extra verdial, variedad autóctona y principal de la Axarquía malagueña. Y como en ocasiones precedentes, se celebrará en el Museo Etnográfico Municipal de Riogordo, donde se puede ver la elaboración artesanal del aceite verdial con la puesta en funcionamiento de su molino de sangre del siglo XVI con prensa manual de palanca y decantación natural del aceite obtenido.

Como actos previos de La Molienda y vinculados al público infantil, se impartirá online la conferencia 'AOVE y Dieta Mediterránea, una puerta a la salud', charla impartida por el Dr. Francisco Lorenzo Tapia a los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Gracia de Riogordo.

Además, y por cuarto año consecutivo, se celebrará una nueva edición de La Molienda in English, que tendrá lugar este sábado 13 de febrero y en la que destaca la conferencia 'The sustainable Mediterranean Diet; a key to post pandemic health and wellbeing', impartida por el Dr. Simon Poole (Zoom en directo).

También se inaugurarán las exposiciones 'El arte publicitario del aceite de oliva español', exposición permanente del Museo Etnográfico de Riogordo, y 'Elaboración del aceite de oliva en Riogordo de los años 70', exposición temporal de fotografías de José Jaime Pérez.

Para el sábado 20 de febrero, día dedicado al aceite de oliva virgen extra verdial, se han programado una serie de actividades que reflejarán los principales objetivos de La Molienda: difundir y transmitir los valores culturales, patrimoniales, saludables, gastronómicos y organolépticos del AOVE, el alimento vertebrador de la dieta mediterránea.