Rivera: "Los que quieran tener una pista de lo que haremos en España que vean a los consejeros de Cs en Andalucía"

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha asegurado este viernes que "los que quieran saber y tener una pista" de lo que hará el partido si gobierna España "que empiecen a ver lo que hacen los consejeros de Cs en el Ejecutivo de Andalucía", donde la formación naranja gobierna con el PP.

En un mitin en Málaga, Rivera ha destacado la labor que el partido está haciendo en el Ejecutivo andaluz, asegurando que han "hecho más por Andalucía y tomado más medidas en 70 días que el PSOE en 37 años gobernando, que se dice pronto".

Ha remarcado que el 2 de diciembre --fecha de las elecciones andaluzas-- "ver que cuando se abrieron las urnas Cs lideraba el cambio" fue "una de las noches más bonitas de mi vida", por "poder contribuir decisivamente, poder liderar un cambio, hacer posible lo que todo el mundo pensaba que era imposible y hacerlo en el lugar más difícil y con un partido que nació a 1.000 kilómetros de aquí, en otra ciudad maravillosa, pero para mirar a toda España y no para darle la espalda".

Rivera ha señalado que ese cambio está siendo posible "gracias a la confianza de mucha gente que no tiró la toalla, que creía que era posible" a pesar, ha dicho, "de que ni una sola encuesta, ni las nuestras, daba posibilidades y había la sensación de que todo iba a seguir igual".

"Yo siempre decía que el 21 de diciembre en Cataluña les ganamos a los nacionalistas, y si se les puede ganar allí, en un lugar hostil, también al socialismo se le puede echar del gobierno con votos naranjas", ha manifestado, apuntando que junto a esas dos noches "solo se me ocurre una noche mejor: la del 28 de abril con un gobierno de Ciudadanos".

Ha dicho estar "orgulloso" de todos los consejeros y los miembros de Cs en el Gobierno andaluz, "no solo porque sois compañeros de partido, eso es lo de menos, sino lo importante es Andalucía y España", destacando lo que se está consiguiendo "en tal solo 70 días".

Así, ha señalado que esta semana ha sido "histórica", porque "hemos matado al impuesto de la muerte para siempre, lo hemos enterrado", en referencia al impuestos de sucesiones; recordando igualmente las medidas en educación, el impulso de la tarifa plana para autónomos y la supresión de aforamientos, "que no los queremos, que queremos ser iguales ante la justicia".

Ha insistido en que "todo lo que estamos haciendo es bueno para Andalucía", recordando aquella "escena vergonzosa" cuando un "PSOE 'podemizado' envió autocares a rodear el Parlamento" en el momento de la investidura para que, ha dicho, "no le mejoráramos la cuota a los autónomos, no suprimiéramos el aforamiento o impuestos, para que no impulsáramos medidas de refuerzo escolar".

"Muy bien enviados están en la oposición y espero que se pasen allí mucho tiempo y que nos dejen gobernar", ha indicado el líder de Cs en referencia a los socialistas andaluces, de los que ha asegurado que "no saben perder, porque se pensaban que Andalucía era suya, como algunos piensan que España es suya".

Ha manifestado que ahora la consejera de Empleo "habla de empleo y no de los ERE y habla de investigarlos y no de taparlos y no de proteger a Manuel Chaves y José Antonio Griñán".

"IMPOSIBLE GOBERNAR ESPAÑA DANDO LA ESPALDA A ANDALUCÍA"

Por su parte, el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, ha asegurado que Rivera sabe "que es imposible gobernar España dando la espalda a Andalucía". "El sur es mucho, nosotros vamos a ser desde Cs una fuente de inspiración para el resto de España", ha indicado.

Ha destacado "el crecimiento exponencial de Cs" y ha asegurado que el cambio en Andalucía "no se produjo el 2 de diciembre, se comenzó en 2015 cuando nueve valientes encabezados por Juan Marín entraron en el Parlamento andaluz para defender nuestras ideas".

Ha indicado que "Cs pilota el cambio" y ha asegurado que "en los primeros 100 días de Gobierno en Andalucía, de las 21 medidas propuestas, 14 son de Ciudadanos", recordando iniciativas en materia de educación como la progresiva gratuidad de cero a tres años o el programa de refuerzo educativo que es "un mensaje para luchar contra la lacra insoportable que tenemos en nuestra comunidad de abandono y fracaso escolar".

También ha recordado la apuesta por el bachillerato internacional, señalando que hay un centro en Sevilla "y el resto seguramente se van a poner en marcha en septiembre de 2020", o la Ley de Formación Profesional que "está muy avanzada y es clave en la empleabilidad".

Por su parte, el candidato número uno por Málaga al Congreso, Guillermo Díaz, ha indicado que en Cs siguen "luchando por la depuración de aguas" y otros asuntos pendientes que demanda la sociedad, asegurando que "Cs se parece a Málaga y ser de Ciudadanos en Málaga es una simbiosis perfecta".